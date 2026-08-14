Lazio, la nuova idea è Chaloupek

Ora mancano gli innesti in difesa e in attacco. Sono spuntati nomi nuovi per il reparto arretrato, il primo è quello di Josip Sutalo dell' Ajax . Classe 2000, 37 presenze con la nazionale croata, titolare nell'ultimo mondiale (4 partite da 90 minuti). La Lazio avrebbe ribussato alla porta degli olandesi, da cui a gennaio è stato acquistato Taylor . Sutalo ha collezionato 31 partite nella scorsa stagione, 6 di queste in Champions League . Difensore esperto, l'Ajax lo prelevò nel 2023 dalla Dinamo Zagabria , fu un investimento pesante da 20 milioni. Contratto in scadenza nel 2028, per lui vale il discorso fatto per tutti gli altri obiettivi cercati: si tratta sulla base di un prestito. La sua valutazione, seppur diminuita rispetto a 3 anni fa, rimane comunque intorno ai 10 milioni.

Si lavora su diversi tavoli, il budget ridotto costringe Fabiani a portare avanti discorsi per più difensori. Nella lista dei profili attenzionati è entrato Stepan Chaloupek , classe 2003 di proprietà dello Slavia Praga . Anche lui ha partecipato al Mondiale con la Repubblica Ceca . Ha compiuto 23 anni a marzo, la sua valutazione si aggira sui 10 milioni. È una pista da tenere sotto osservazione. Piace a Benfica , Hull City e Ipswich . Fisico (188 cm) e buona velocità, come Doekhi - già arrivato a parametro zero - è un difensore col vizio del gol: ne ha realizzati addirittura 9 nell'ultima stagione (1 in Champions contro il Pafos ). L'interesse è confermato, anche qui la Lazio sta sondando il terreno per trovare una formula conveniente.

Lazio, nell'elenco dei difensori rimane Hautekiet dello Standard Liegi

Nell'elenco dei centrali cercati rimane Hautekiet dello Standard Liegi. Sul contratto del classe 2002 c'è una clausola rescissoria da 5 milioni di euro. Il club belga non è disposto a sconti, ha già ceduto nella sessione estiva e non ha bisogno di ulteriori incassi per operare in entrata. Il campionato è iniziato e Hautekiet è una delle colonne della squadra. Il prezzo è fissato in partenza, altre proposte al momento non sembrano possibili. Prima ancora la Lazio aveva trattato Markmann, non convinto della soluzione biancoceleste.

Un altro difensore è un'esigenza per Gattuso

Gattuso, anche a causa delle condizioni di Patric e Gigot, necessita di almeno un altro difensore, a prescindere da come finirà la vicenda Romagnoli. Lo spagnolo e il francese, centrali di scorta in partenza, non hanno dato le minime garanzie fisiche. Spesso è stato adattato Marusic in mezzo oppure utilizzato il baby Ricardo Bordon (ha richieste in B, ma potrebbe pure rimanere aggregato). Romagnoli è un caso da risolvere nel giro di un paio di settimane: l'ipotesi Al-Sadd è sempre più complicata, l'Atalanta di Sarri non ha ancora accelerato, la permanenza di Alessio non va più esclusa visti gli scenari attuali.