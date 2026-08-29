Roma colonia argentina: è fatta per Balerdi
ROMA - La Roma si tinge sempre più di albiceleste. Con Leonardo Balerdi sarà un piccolo record: cinque argentini nella rosa, una colonia sudamericana che cresce e accompagna una squadra ormai vicinissima alla definizione. Il difensore centrale del Marsiglia e della Selección è a un passo dalla Capitale. Accordo con il giocatore, intesa raggiunta con il club francese: Balerdi, 27 anni, arriva con la formula del presitito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al determinarsi di determinate condizioni sportive, in primis le 15 presenze da almeno 45 minuti. Il giocatore porta nella rosa di Gasperini la sua esperienza con il Marsiglia, di cui è stato il capitano fino a metà della passata stagione, ma anche con l’Argentina. Sarebbe dovuto volare negli Stati Uniti a giugno, ma un infortunio muscolare dell’ultimo minuto - come capitato a Wesley con il Brasile - lo ha costretto a rinunciare alla convocazione di Scaloni per il Mondiale. Per il suo trasferimento adesso manca soltanto il passaggio dello sbarco nella Capitale e delle visite mediche. L’esperienza di Oosterwolde, rientrato ieri a Istanbul dopo l’affare sfumato, ha lasciato una lezione molto chiara: nel mercato non basta stringersi la mano, serve anche il via libera del dipartimento medico. Balerdi, dunque, è vicino, vicinissimo, ma finché non saranno completati gli accertamenti non ci saranno firme da festeggiare.
Ziolkowski al Monza, Balerdi alla Roma
L’ottimismo, però, a Trigoria si respirava già ieri pomeriggio. D’Amico ha infatti dato il via libera a Ziolkowski per partire verso Monza, chiudendo l’operazione con il club brianzolo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Un movimento che racconta più di mille parole: il sostituto del polacco è ormai prossimo all’arrivo. La Roma, incassata la resistenza del Nottingham Forest per Morato e per la formula del prestito con diritto di riscatto, ha così cambiato direzione puntando forte su Balerdi, un profilo che Gasperini aveva seguito anche nelle passate stagioni. Un difensore centrale, sì, ma anche un giocatore capace all’occorrenza di adattarsi sulla fascia sinistra, ruolo già ricoperto al Marsiglia. Un elemento in più nelle mani di Gasperini, proprio mentre D’Amico continua a lavorare per completare ogni casella.
Il nome della Roma per il vice Wesley
All’appello nel reparto difensivo manca ancora il vice Wesley. Tra i nomi sondati c’è Rocco Vata, ventunenne irlandese del Watford. Il tempo stringe, il mercato corre: restano quattro giorni e la Roma vuole arrivare al traguardo con la rosa consegnata a Gasperini. Balerdi è pronto a entrare, Ziolkowski ha già salutato: ora gli ultimi incastri, poi il puzzle giallorosso sarà completo
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