Roma colonia argentina: è fatta per Balerdi

ROMA - La Roma si tinge sempre più di albiceleste. Con Leonardo Balerdi sarà un piccolo record: cinque argentini nella rosa, una colonia sudamericana che cresce e accompagna una squadra ormai vicinissima alla definizione. Il difensore centrale del Marsiglia e della Selección è a un passo dalla Capitale. Accordo con il giocatore, intesa raggiunta con il club francese: Balerdi, 27 anni, arriva con la formula del presitito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al determinarsi di determinate condizioni sportive, in primis le 15 presenze da almeno 45 minuti. Il giocatore porta nella rosa di Gasperini la sua esperienza con il Marsiglia, di cui è stato il capitano fino a metà della passata stagione, ma anche con l’Argentina. Sarebbe dovuto volare negli Stati Uniti a giugno, ma un infortunio muscolare dell’ultimo minuto - come capitato a Wesley con il Brasile - lo ha costretto a rinunciare alla convocazione di Scaloni per il Mondiale. Per il suo trasferimento adesso manca soltanto il passaggio dello sbarco nella Capitale e delle visite mediche. L’esperienza di Oosterwolde, rientrato ieri a Istanbul dopo l’affare sfumato, ha lasciato una lezione molto chiara: nel mercato non basta stringersi la mano, serve anche il via libera del dipartimento medico. Balerdi, dunque, è vicino, vicinissimo, ma finché non saranno completati gli accertamenti non ci saranno firme da festeggiare.