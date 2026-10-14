Mourinho avvisa il giornalista: "Occhio ai tassisti, molti sono laziali"

Roma, Endrick sotto osservazione. Mourinho lo blinda

I giallorossi pronti a tornare alla carica a gennaio per l'attaccante brasiliano, finora trattenuto dal tecnico portoghese al Real Madrid: i dettagli
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Giorgio Marota
Giorgio Marota

2 min

Pubblicato il 14.10.2026, 08:36

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ROMA - Endrick dalla panchina osserverà con un certo interesse lo stadio pieno, l’atmosfera da brividi per il ritorno della Champions a Roma dopo 2.800 giorni e persino gli schemi di quel Gasperini che lo cerca da tempo e di cui tutti - ma proprio tutti - parlano un gran bene definendolo un genio della tattica.

 

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Endrick nel mirino della Roma

Il brasiliano finito nel mirino dei giallorossi stasera li affronterà da avversario, chissà se per la prima e ultima volta. Di sicuro a Trigoria vogliono rinforzare l’attacco con un esterno funambolico e incisivo sotto porta, un giocatore che possa agire in coppia con Dybala alle spalle di Malen. Gasp chiede un colpo del genere da 16 mesi.

 

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Il brasiliano 'blindato' da Mourinho

Su Endrick la Roma era già piombata in estate, trovando però il muro alzato da Mourinho. D’Amico ci riproverà a gennaio, sperando di ottenere un prestito con diritto di riscatto. Ma prima deve convincersi José, che fin qui ha schierato il classe 2006 per appena 4 minuti pur sostenendo che «i club interessati dovranno lottare con me». Questa la sua versione a TNT Sports: «Lo adoro, ha un potenziale di altissimo livello ed è molto importante per noi». Anche il Milan è sulle tracce dell’ex Palmeiras, per il quale il Real, due anni fa, ha speso quasi 60 milioni.

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