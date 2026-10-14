Roma, Endrick sotto osservazione. Mourinho lo blinda

ROMA - Endrick dalla panchina osserverà con un certo interesse lo stadio pieno, l’atmosfera da brividi per il ritorno della Champions a Roma dopo 2.800 giorni e persino gli schemi di quel Gasperini che lo cerca da tempo e di cui tutti - ma proprio tutti - parlano un gran bene definendolo un genio della tattica.

Endrick nel mirino della Roma

Il brasiliano finito nel mirino dei giallorossi stasera li affronterà da avversario, chissà se per la prima e ultima volta. Di sicuro a Trigoria vogliono rinforzare l’attacco con un esterno funambolico e incisivo sotto porta, un giocatore che possa agire in coppia con Dybala alle spalle di Malen. Gasp chiede un colpo del genere da 16 mesi.

Il brasiliano 'blindato' da Mourinho

Su Endrick la Roma era già piombata in estate, trovando però il muro alzato da Mourinho. D’Amico ci riproverà a gennaio, sperando di ottenere un prestito con diritto di riscatto. Ma prima deve convincersi José, che fin qui ha schierato il classe 2006 per appena 4 minuti pur sostenendo che «i club interessati dovranno lottare con me». Questa la sua versione a TNT Sports: «Lo adoro, ha un potenziale di altissimo livello ed è molto importante per noi». Anche il Milan è sulle tracce dell’ex Palmeiras, per il quale il Real, due anni fa, ha speso quasi 60 milioni.