Diretta Bayer Leverkusen-Roma, il prepartita: tutta la giornata LIVE

LEVERKUSEN (GERMANIA) - La Roma di Josè Mourinho pronta a vivere una notte storica. I giallorossi, che hanno vinto la semifinale d'andata contro il Bayer Leverkusen grazie ad un gol di Bove, sono pronti a giocarsi il ritorno in Germania. Vivi con noi questa lunga giornata.

Una rappresentativa del Roma Club Donne in Giallorosso è pronta a raggiungere la Germania per sostenere gli uomini di Mourinho questa sera.

I 1800 tifosi della Roma che seguiranno i giallorossi in trasferta dovranno prestare grande attenzione. Sono infatti previsti test a sorpresa dell'etilometro alla BayArena ( LEGGI TUTTO ... )

L'ex presidente dei giallorossi ricorda il match disputato nel 2004 in Champions League. Una sfida sfortunata che si chiuse con la vittoria dei tedeschi per 3-1 (LEGGI TUTTO...)

10:30

I tifosi giallorossi in partenza per la Germania

Numerosi i tifosi della Roma in partenza per la Germania per assistere al match di questa sera. Nella foto l'aeroporto e le prime immagini da Colonia.