Roma-Milan diretta: De Rossi rinnova, annuncio prima dell'Europa League LIVE

12:47

Roma, il tifoso malato terminale e una città intera che lo cerca: cosa sappiamo

Edoardo è il nome del ragazzo che ha chiamato in radio sconvolgendo non solo i romanisti: il club e De Rossi pronti ad accoglierlo e aiutarlo. Ma, per ora, di lui non c'è traccia. APPROFONDISCI

12:32

Roma-Milan, Marciniak e quel precedente su Leao contro il Napoli

L'arbitro polacco non fischiò il fallo del giocatore rossonero su Lozano in area di rigore. I DETTAGLI

12:30

Leao prima di Roma-Milan: "Dybala fortissimo, ecco cosa mi ha detto"

L'attaccante portoghese ha parlato del suo rapporto con la Joya alla vigilia del ritorno dei quarti di Europa League. APPROFONDISCI

12:15

Rosella Sensi e l'aneddoto su De Rossi: "Alla Roma si vedeva già una cosa”

L’ex presidente giallorosso parla alla vigilia della sfida di Europa League contro il Milan e svela un episodio con l'attuale allenatore romanista. I DETTAGLI

12:00

Roma-Milan, Pioli e la mossa per sorprendere De Rossi

L'allenatore rossonero crede nella rimonta: tutto passa da Loftus-Cheek. Chukwueze, risorsa in panchina. LA STRATEGIA

11:45

Pioli, che frecciata a De Rossi: "Ultima spiaggia? Noi giocheremo la Champions..."

Non sono passate inosservate le parole del mister del Milan alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League. LEGGI TUTTO

11:30

Milan, la probabile formazione di Pioli contro la Roma in Europa League

Le possibili scelte dell'allenatore rossonero in vista del ritorno dei quarti di finale all'Olimpico.