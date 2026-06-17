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mercoledì 17 giugno 2026
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La ricchezza di Deschamps

Leggi il commento sull'esordio della Francia ai Mondiali 2026, con Mbappé subito protagonista
Vittorio Oreggia
1 min
TagsFranciaDeschamps
Francia

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Verrebbe da dire: tutto qui? Tutto qui la Francia galattica dei quattro tenori, dei voli mirabolanti alimentati dalla consueta grandeur, dei pronostici quasi obbligati, della vittoria con batticuore contro il Senegal che solo nel finale è diventata trionfo? Tutto qui, sì, ma in considerazione di come è andata al Brasile (con il Marocco), alla Spagna (con

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