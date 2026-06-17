La ricchezza di Deschamps

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Verrebbe da dire: tutto qui? Tutto qui la Francia galattica dei quattro tenori, dei voli mirabolanti alimentati dalla consueta grandeur, dei pronostici quasi obbligati, della vittoria con batticuore contro il Senegal che solo nel finale è diventata trionfo? Tutto qui, sì, ma in considerazione di come è andata al Brasile (con il Marocco), alla Spagna (con
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