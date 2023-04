Diretta Napoli-Milan 0-0: ora LIVE la partita di oggi

Prima occasione per gli azzurri con l'argentino che calcia di prima in area di rigore, palla alta .

L'argentino partirà per la prima volta da titolare in Serie A con la maglia del Napoli . Il Cholito aveva deciso proprio la gara d'andata a San Siro.

Stefano Pioli ripropone la difesa a quattro che non si vedeva dalla sconfitta casalinga per 5-2 contro il Sassuolo del 29 gennaio .

Il difensore ha parlato a Dazn nel pre partita della gara contro il Milan : " Osimhen è un giocatore molto importante per noi, conosciamo il suo modo di giocare e come possiamo sfruttare le sue capacità. Simeone quando è entrato ha sempre fatto molto bene , speriamo che faccia belle cose anche lui".

Il difensore ha parlato a Milan Tv nel pre partita del Maradona: "È una grande sfida, ci siamo preparati bene. Abbiamo grande fiducia per portare a casa i tre punti . Dovremo avere la convinzione giusta per vincere la partita ".

Il dirigente azzurro ha parlato a Dazn nel pre partita: "Osimhen è un calciatore importante, ma ne abbiamo tanti altri in squadra. Simeone? Non parlerei di vice, ma di un altro titolare . Sta facendo benissimo".

19:35

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali di Luciano Spalletti e Stefano Pioli per la partita che prenderà il via alle 20:45.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Diaz, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

19:30

Napoli-Milan, tra poco le squadre in campo

Alle 20:45 Napoli e Milan scenderanno in campo per il posticipo domenicale della 28esima giornata di Serie A. Gli azzurri arrivano dalla netta vittoria per 4-0 sul campo del Torino, mentre i rossoneri sono reduci dalla sconfitta per 3-1 contro l'Udinese. Le due squadre sono separate da 23 punti in classifica.

Napoli - Stadio Diego Armando Maradona