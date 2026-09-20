Il gigante Sandrino

Se n’è andato come uno dei suoi sigari, lasciato spegnere lentamente nel posacenere, esalando flebili spire di fumo, senza che più nessuno possa ravvivarlo. Era stanco e altrove, sul finire. Non era più Mazzola. Non quello che il mondo ha conosciuto sempre, da ragazzo e poi da uomo fatto, da giocatore e da dirigente, il Mazzola vivace, ciarliero, ironico, con quella sua voce quasi in falsetto e quell’arguzia da cervello sempre acceso. Anch’egli si porta via una storia italiana di altri tempi e di altri modi, diciamo pure di un’altra Italia punto e basta, che oggigiorno i giovani faticano a comprendere e gli anziani faticano a ricordare.

Mazzola e l'intuizione di Herrera: nasce la Grande Inter Sandro era figlio di, del mitologico Valentino che fece grandissimo il Grande Torino. Spietato punto di partenza. Ma se c’è un capolavoro che gli va riconosciuto è proprio quello di aver ribaltato il luogo comune del ragazzo condannato a subire in modo umiliante i continui confronti con un genitore celebre, facendo addirittura lo stesso mestiere. Orfano assieme al fratello Ferruccio di un fuoriclasse, Sandro è titolare dell’Inter a 21 anni, nel ‘63, in quella squadra che il Mago Herrera è costretto a ridisegnare dopo sole due vittorie in sette partite. Non è un restyling, è una ristrutturazione da capo a piedi.