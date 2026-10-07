Inter, occasione Bonny: l’ex è pronto

Una chance dall’inizio per Bonny. Potrebbe arrivare sabato pomeriggio contro il Parma. Sarebbe la prima volta in stagione. Per di più contro la sua ex-squadra, quella da cui ha spiccato il volo per raggiungere l’Inter. Bonny, assieme a Spence, è l’unico giocatore nerazzurro di movimento a non aver mai giocato dall’inizio. Per l’inglese, però, candidato, sempre sabato, a debuttare per uno spezzone di gara, è stata la conseguenza di condizioni fisiche ancora precarie. Per l’ex-Parma, invece, si è trattato solo di scelte tecniche. Attenzione, non significa che Bonny non abbia fatto bene quanto impiegato. Al contrario, Chivu lo ha lodato in più occasioni per l’atteggiamento mostrato entrando in corsa, e in particolare per il bel finale con il Napoli, contribuendo al ribaltone conclusivo. Il vero problema, semmai, è la concorrenza. Tra Lautaro, Thuram ed Esposito, infatti, è inevitabilmente complicato ritagliarsi un po’ di spazio.

Bonny e Thuram gli unici freschi in attacco Stavolta il margine c’è perché Lautaro, ieri notte impegnato nell’amichevole di addio a Messi, rientrerà per ultimo alla Pinetina, e perché Pio è reduce da 4 gare con la nazionale azzurra, 3 delle quali da titolare. Significa, quindi, che ha un po’ di stanchezza da smaltire. Là davanti, l’unico davvero è fresco è Thuram, che è restato alla Pinetina ad allenarsi e che sarà titolare sia contro il Parma sia la prossima settimana contro il Bruges, in Champions. Anche Bonny era con la Costa d’Avorio, ma le partite in programma erano soltanto 3, l’ultima delle quali domenica, e ha anche saltato la seconda. Insomma, è certamente tra i meno affaticati. La testa, però, potrebbe essere pesante, visto che il clima attorno a lui, in nazionale, non è stato dei migliori. Dopo aver scelto, al termine della scorsa stagione, di rinunciare alla Francia per rappresentare la Costa d’Avorio, partecipando anche agli ultimi Mondiali, Bonny ha messo insieme 7 presenze, senza però segnare nemmeno un gol. Ed è proprio questa astinenza che gli viene addebitata ed è diventata oggetto di critiche.