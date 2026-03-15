Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 15 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve, Spalletti risolve problemi

Leggi il commento sui bianconeri, corsari a Udine con la rete decisiva di Boga
Massimiliano Gallo
1 min
TagsjuveSpalletti
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

 La Juventus è sempre più in corsa per il quarto posto che significa Champions. In altri tempi, si sarebbe parlato di obiettivo minimo. Altre epoche. Lontane, lontanissime. Oggi, con questa Juventus, dopo tutto quello che è successo negli ultimi due anni, non è affatto così. Spalletti si è preso una brutta gatta da pelare. È il destino che tocca a chi è reduce

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS