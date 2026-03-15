Juve, Spalletti risolve problemi

La Juventus è sempre più in corsa per il quarto posto che significa Champions. In altri tempi, si sarebbe parlato di obiettivo minimo. Altre epoche. Lontane, lontanissime. Oggi, con questa Juventus, dopo tutto quello che è successo negli ultimi due anni, non è affatto così. Spalletti si è preso una brutta gatta da pelare. È il destino che tocca a chi è reduce