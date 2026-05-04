Juve, prigionieri dell’algoritmo

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Tu pensi al Verona (già retrocesso) che affronti in casa, al Milan che ha appena perso con il Sassuolo e per estensione del concetto all’aggancio al terzo posto in classifica, poi anche alla blindatura della Champions League, insomma sorridi beato e immagini un pomeriggio di quiete ass
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