La giusta chimica della Lazio

La Lazio è lassù perché l’aquilotto spennacchiato non lo è più, nel finale di mercato si è rifatta il manto, ora le penne brillano e l’aquilotto ha ripreso a volare. La prima grande sorpresa del campionato, insieme al Frosinone settimo e la Fiorentina ultima. Logico chiedersi come e perché Gattuso abbia collezionato tre vittorie su tre partite, due delle quali in trasferta. Teniamoci a mente quest’ultima annotazione, è importante. Per spiegare il come non basta leggere i nomi degli autori dei quattro gol finora realizzati: tre Frattesi , uno Gudmundsson . I due acquisti di maggiore spessore, due giocatori che starebbero bene nella rosa di qualsiasi squadra di vertice. E qui scatta un duplice mistero che al popolo laziale poco interessa risolvere ma a me che sono un curiosone piacerebbe risolverlo. Primo mistero: perché Inter e Fiorentina si sono liberate di giocatori di questo calibro, quasi tirando un sospiro di sollievo. Secondo mistero: perché li hanno svenduti a prezzi stracciati. Tanto di cappello – stavolta lo meritano – a Lotito e Fabiani che sono riusciti a comprare il caviale al costo del pesce azzurro.

Le due trasferte e il transfert della gattusite fra gli elementi della sorpresa laziale

Fra gli elementi da considerare della sorpresa laziale, l’ho accennato prima, non trascurabili sono le due trasferte. Lo sciopero della tifoseria, riguardando soltanto le partite in casa, ha fatto sì che la squadra possa godere in trasferta del conforto del suo pubblico che ha occupato e occuperà fino al limite della capienza i settori degli stadi riservati agli ospiti. Ultimo elemento (last but not least) di una spiegazione, lo ammetto, un po’ tranchant, il transfert della gattusite dall’allenatore ai giocatori. Che cos’è la gattusite: un insieme di passione, grinta, coraggio, e un pizzico di incoscienza. Il tecnico ha trovato evidentemente la giusta chimica per creare in breve tempo un rapporto di fiducia e di stima con i suoi giocatori e trasmettere a ciascuno di essi i propri tratti distintivi. Una strada obbligata, questa, per sopperire al gap con squadre meglio attrezzate o semplicemente più titolate. Un altro merito di Ringhio è quello di avere rigenerato alcuni elementi (Tavares su tutti, Belahyane) e altri di averli lanciati (Floriani). Tre partite sono poche per esprimere un giudizio definitivo, ma sufficienti per far cambiare rotta alle primitive previsioni. Il sorprendente mercato (ma cosa succederà l’anno prossimo con tanti “pagherò”?) ha creato una rosa completa (o quasi: manca un vice Pinamonti) che consente ricambi di discreta qualità persino nella tanto criticata difesa centrale, ora composta, con l’arrivo di Sutalo e Diogo Leite, da quattro elementi.

Lazio, il ruolo ruolo di Gudmundsson

Insisto (l’ho scritto anche qualche giorno fa) nel considerare l’arrivo di Gudmundsson un grandissimo colpo di mercato, secondo solo all’inarrivabile Frattesi. Se ritrova gamba e morale come ai tempi genovesi, - e l’inizio mi pare promettente - dopo gli anni di Luis Alberto e Milinkovic la Lazio potrà di nuovo contare su un autentico fuoriclasse. Qual è il ruolo dell’islandese? Una delle sue qualità è che può essere impiegato in tutte le posizioni dal centrocampo in su. Lui preferisce mezz’ala o mezza punta come si vuol chiamare. Come ha giocato nel quarto d’ora di Udine. Gattuso non ha escluso di virare sul 4-2-3-1 per fargli spazio, e a volte questo accadrà. Ma Gud panchinaro di lusso è una garanzia contro ogni sventura.