Affondiamolo a colpi di clic

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Leggi il commento sulla petizione per chiedere che l'amministratore delegato Furlani lasci il Milan
Cristiano Gatti
1 min
TagsMilanfurlani
Milan

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Tutte le notizie sulla squadra

L'ultima difesa, veramente pietosa, è dire in giro che tanto io i social non li guardo neanche. Ma è veramente ultimissima e onestamente sta diventando sempre più patetica. Certo i social si possono ignorare, magari con un beneficio sulla salute mentale, ma nessuno può negare che mentre tu ignori i social, i social non ignorano te. Chiamo a testimone l’amministratore delegato del

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