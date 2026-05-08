Affondiamolo a colpi di clic

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L'ultima difesa, veramente pietosa, è dire in giro che tanto io i social non li guardo neanche. Ma è veramente ultimissima e onestamente sta diventando sempre più patetica. Certo i social si possono ignorare, magari con un beneficio sulla salute mentale, ma nessuno può negare che mentre tu ignori i social, i social non ignorano te. Chiamo a testimone l’amministratore delegato del Abbonati per continuare a leggere - oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON Hai già un abbonamento? Accedi
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