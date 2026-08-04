Milan, Amorim dà fiducia a Camarda

La parentesi australiana della tournée estiva del Milan si concluderà in grande stile. Oggi i rossoneri sono attesi dalla conferenza stampa (parleranno l'allenatore Amorim e il calciatore Saelemaekers) e dall'allenamento di vigilia del derby su sfondo australiano, in programma domani alle 13:00 ora italiana all'Optus Stadium di Perth; si tratta del secondo test della pre-stagione per Gabbia e compagni, dopo il 2-2 del 25 luglio a Glasgow contro il Celtic. Amorim vuole vedere miglioramenti rispetto a quanto mostrato in Scozia: pretende più velocità nel possesso, più cura nei passaggi, soprattutto fra i difensori, e maggiore verve nel pressing alto. I carichi di preparazione si faranno certamente sentire, ma tra 19 giorni inizia il campionato e la tensione deve salire.