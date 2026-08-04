Milan, Amorim dà fiducia a Camarda
La parentesi australiana della tournée estiva del Milan si concluderà in grande stile. Oggi i rossoneri sono attesi dalla conferenza stampa (parleranno l'allenatore Amorim e il calciatore Saelemaekers) e dall'allenamento di vigilia del derby su sfondo australiano, in programma domani alle 13:00 ora italiana all'Optus Stadium di Perth; si tratta del secondo test della pre-stagione per Gabbia e compagni, dopo il 2-2 del 25 luglio a Glasgow contro il Celtic. Amorim vuole vedere miglioramenti rispetto a quanto mostrato in Scozia: pretende più velocità nel possesso, più cura nei passaggi, soprattutto fra i difensori, e maggiore verve nel pressing alto. I carichi di preparazione si faranno certamente sentire, ma tra 19 giorni inizia il campionato e la tensione deve salire.
Milan, la probabile formazione contro l'Inter a Perth
Per questo, la formazione che scenderà in campo dovrebbe essere ben strutturata. In difesa, con Gila assente dopo il lavoro personalizzato di questi ultimi giorni, spazio al trio difensivo Tomori, Gabbia e Pavlovic già titolare con Allegri.
Il centrocampo, rispetto al periodo del tecnico toscano, perde un uomo: sugli esterni si alterneranno Athekame/Chukwueze e Bartesaghi/Estupinan, in mezzo, con Modric appena rientrato dalle vacanze, si alterneranno Comotto, Ricci e Fofana. Davanti c'è grande interesse per i primi minuti di Goncalo Ramos e di Leao, molto probabilmente a gara in corso per entrambi; dal primo minuto, spazio a Camarda (favorito su Kostic), supportato da Nkunku e da Loftus-Cheek. In porta, con Maignan ancora in vacanza, prevista la staffetta tra l'esperto Pietro Terracciano e il giovane 2005 Torriani.
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