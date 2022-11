Roma-Ludogorets diretta: ora LIVE la partita di oggi

ROMA - Vincere per proseguire il cammino europeo. La Roma questa sera all'Olimpico sfida il Ludogorets e servirà soltanto una vittoria per chiudere il girone da seconda in classifica e sfidare una retrocessa dalla Champions nei play off. Mourinho non pensa al derby e schiera la formazione migliore per riuscire a portare a casa il successo sotto gli occhi di oltre 60mila tifosi giallorossi.