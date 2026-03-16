Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 16 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Una squadra ferma a Gatti 

Leggi il commento sulla squadra di Gasperini, reduce dalla sconfitta contro il Como
Mimmo Ferretti
1 min
TagsRoma
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

L’obiettivo della Roma era chiaro: dimostrare di non essersi fermata al gol di Gatti. Cioè, tornare a convincere dopo il ko di Genova. E a far punti per poter ancora coltivare il sogno Champions, dopo il “punticello” conquistato in due gare prima dell&rsq

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS