Una Roma entusiasmante

La bellezza colpisce l’occhio, ma il merito conquista il cuore perfino di chi tifoso non è. La Roma è stata bella, in alcuni momenti bellissima, generosa di sé e arrembante, e ha meritato il successo: con i tre punti e il primato in classifica insieme all’Inter ha ampiamente giustificato l’entusiasmo di un pubblico che l’aveva accompagnata soprattutto nella lunga fase dell’inseguimento, quasi fosse sicuro di farcela.

Dominante e convincente come nel primo tempo la Roma lo è stata poche altre volte negli ultimi anni: per 46 minuti non ha permesso all’Atalanta di giocare, mostrando una brillantezza atletica e una reattività straordinarie. Koné e Hermoso, ma anche N’Dicka (su Scamacca), hanno sistematicamente azzerato tutte le buone intenzioni di Sarri, consentendo peraltro a Lulli, Wesley e Dybala di ripartire e creare opportunità.

Assai bene ha fatto anche Mora, tranne nelle conclusioni da fuori.

Conoscendo Maurizio, ammetto di aver pensato che abbia ammirato l’avversario mentre faceva ciò che lui ha sempre provato a proporre, mi riferisco alla fase della riconquista del pallone e delle uscite.

Anche matura e disperatamente determinata come nella ripresa l’avevo vista raramente: per la prima volta sotto nella stagione appena iniziata, la squadra di Gasperini ha sostanzialmente urlato di non volerci stare, non ha avuto passaggi a vuoto e nei minuti finali ha raccolto l’intero frutto di uno sforzo commovente: per dire, gli ultimi dieci minuti di Wesley, che aveva macinato chilometri, sono stati di autentica sofferenza. Lo stesso Dybala, perfetto per oltre tre quarti di partita, è calato progressivamente di tono, sostituito nei compiti da Castro e Soulé, l’autore del gol del pieno merito.

Evidente è la fiducia che Gasperini nutre nei confronti di Paulo, al punto da rinunciarvi solo se costretto.

PS. Il Koné visto ieri vale mezza squadra. Credo che a Bergamo qualcuno abbia rimpianto Gasp.