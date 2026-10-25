Orgoglio argentino
Non è mai facile per la Roma contro le big. E Gasperini non ha una tradizione positiva con Allegri. Alla vigilia i precedenti non facevano sperare. Al Maradona si sono affrontati i due allenatori più esperti della serie A, questa volta Gasperini ha evitato la sconfitta grazie ai cambi, alla reazione della squadra e alla feroce determinazione degli argentini. Proprio nello stadio intitolato al grande Diego Armando. Tutti e tre i gol che permettono alla Roma di mantenere l’imbattibilità in campionato sono stati firmati dai connazionali del più grande campione del mondo: Soulè e Balerdi, autore di una doppietta. Il difensore con Castro e Molina era entrato nella ripresa. Mancava solo Dybala infortunato, gli argentini hanno guidato la rimonta, in una partita che si era messo male.
Roma, primo tempo difficile a Napoli: cosa è mancato
La Roma all’inizio non è riuscita a esprimere quella aggressione nel recupero palla che le aveva permesso di sovrastare gli avversari. C’era riuscita anche contro il Real Madrid, ma alla fine aveva buttato via la vittoria con quei sette minuti di follia. La squadra di Gasperini aveva la porta inviolata nelle precedenti tre trasferte di campionato e non aveva mai subito un gol nel primo tempo. Ieri la rovesciata magica di Anguissa ha scombinato i piani dell’allenatore. E all’inizio della ripresa il solito calo di tensione ha permesso al Napoli di trovare subito il raddoppio. Troppi errori anche in fase di appoggio, forse la squadra comincia a pagare anche la partenza lanciata di inizio stagione.
Roma in emergenza, ma la rabbia degli argentini c'è
Le assenze si sono fatte sentire. Senza Dybala, Pellegrini, Konè (e aggiungiamo anche quella di Svilar), è mancato qualcosa sul piano del dinamismo e della fantasia, con il solo Soulè che ha cercato Malen troppo spesso lontano dall’area e in difficoltà tra le strette maglie della difesa napoletana. Gasperini fa bene a ricordare che questa squadra avrebbe bisogno di qualche elemento in più, di una panchina più lunga, di poter avere qualche altra soluzione soprattutto in attacco. Con il pareggio, che arriva dopo quelli contro Inter e Como, la Roma resta vicina alla vetta della classifica. Il Napoli malmesso in campionato le ha creato qualche difficoltà per poco più di un tempo, ma la reazione nella ripresa è stata da grande squadra. Due gol in quattro minuti, poi quello decisivo a due minuti dalla fine. La Roma con la rabbia degli argentini c’è.
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