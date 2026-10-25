Orgoglio argentino

Non è mai facile per la Roma contro le big. E Gasperini non ha una tradizione positiva con Allegri. Alla vigilia i precedenti non facevano sperare. Al Maradona si sono affrontati i due allenatori più esperti della serie A, questa volta Gasperini ha evitato la sconfitta grazie ai cambi, alla reazione della squadra e alla feroce determinazione degli argentini. Proprio nello stadio intitolato al grande Diego Armando. Tutti e tre i gol che permettono alla Roma di mantenere l’imbattibilità in campionato sono stati firmati dai connazionali del più grande campione del mondo: Soulè e Balerdi, autore di una doppietta. Il difensore con Castro e Molina era entrato nella ripresa. Mancava solo Dybala infortunato, gli argentini hanno guidato la rimonta, in una partita che si era messo male.

Serie A Anguissa porta in vantaggio il Napoli con una magia in rovesciata: Gollini e i giocatori della Roma senza parole Guarda la gallery Roma in emergenza, ma la rabbia degli argentini c'è Le assenze si sono fatte sentire. Senza Dybala, Pellegrini, Konè (e aggiungiamo anche quella di Svilar), è mancato qualcosa sul piano del dinamismo e della fantasia, con il solo Soulè che ha cercato Malen troppo spesso lontano dall’area e in difficoltà tra le strette maglie della difesa napoletana. Gasperini fa bene a ricordare che questa squadra avrebbe bisogno di qualche elemento in più, di una panchina più lunga, di poter avere qualche altra soluzione soprattutto in attacco. Con il pareggio, che arriva dopo quelli contro Inter e Como, la Roma resta vicina alla vetta della classifica. Il Napoli malmesso in campionato le ha creato qualche difficoltà per poco più di un tempo, ma la reazione nella ripresa è stata da grande squadra. Due gol in quattro minuti, poi quello decisivo a due minuti dalla fine. La Roma con la rabbia degli argentini c’è.