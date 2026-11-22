Un campionato fa, alla dodicesima giornata, la Roma - dopo una sosta per gli impegni delle nazionali - vincendo con forza, stile e personalità in casa della Cremonese si ritrovò al primo posto della classifica, con 27 punti e due lunghezze di vantaggio su Milan e Napoli . Sembrava, in quel momento, l’inizio di un comodo cammino (almeno) verso una delle prime quattro posizioni finali, ma la storia ci sta ancora raccontando che le cose non sono poi andate in maniera così spedita.

Un campionato dopo, alla dodicesima giornata, la Roma - con alle spalle l’ennesima sosta per gli impegni delle nazionali - stravince in casa del Parma , vola a quota 36 reti (mai successo in circostanze analoghe con il torneo a 3 punti), saluta il poker di Magic Malen ma si ritrova con 30 punti a due lunghezze dalla vetta . Nonostante la differenza di posizionamento rispetto al passato, si continua - a ragione - a sostenere con vigore e con il conforto dei numeri che l’attuale squadra di Gian Piero Gasperini sia più forte di quella precedente. Forse perché il gruppo ha un anno di lavoro alle spalle con GPG , probabilmente perché adesso ci sono più giocatori funzionali al suo dispendioso gioco anche se la rosa è corta e a gennaio si dovrà provvedere a risolvere la situazione. Non sarà facile, ma neppure impossibile. E le tanto attese (soprattutto da Gasperini) parole di Galantic , il ceo della società, chiariranno solo parzialmente le prospettive future.

Roma, è un momento decisivo che va a braccetto con i risultati ottenuti sul campo

È un momento decisivo, che va a braccetto con i risultati ottenuti sul campo. E che anzi, in qualche modo, viene guidato proprio da ciò che sta combinando la squadra di Gasp. C’è da programmare il futuro a media scadenza per non lasciare nulla di intentato. Il campionato si avvia a chiudere il suo primo terzo di partite e nulla è più casuale, nulla va più dato per scontato. Il discorso vale sia per la Roma sia per le sue rivali di alta quota. La gara di Parma, intanto, ha indicato una strada: vanno presi altri Malen.

Roma, riuscire a trovare un altro Malen sarebbe un colpo di portata eccezionale

Il ritorno di Dybala dopo il lungo infortunio ha consentito a Gasperini di recuperare soluzioni alternative in attacco, Paulo però è ancora lontano dalla migliore condizione e il suo contributo è stato più di personalità che di tecnica, con i difensori del Parma preoccupati assai ogni volta che il pallone finiva tra i piedi dell’argentino. A dare una grossa mano alla Roma così ci ha pensato il solito Malen, con il gol del primo vantaggio costruito e finalizzato da centravanti verissimo. Ecco, riuscire a trovare sul mercato di gennaio un altro Malen sarebbe per la Roma un colpo di portata eccezionale. Perché, al fischio finale di Sozza, si contano (altri) quattro gol dell’olandese. Uno in grado di segnare in qualsiasi modo e contro avversari di vario genere. Uno capace di risolvere ogni tipo di problema. Esempio: il pari degli avversari. Il luminoso esempio partorito dal mercato di gennaio 2026 dovrebbe spingere la Roma a fare di tutto per migliorare una squadra già forte ma che può essere ancora perfezionata. Attraverso l’ingaggio di gente alla Malen, come detto. In certi casi, non conta soltanto la potenza dei soldi ma (soprattutto) la forza delle idee. Di Gasperini, soprattutto.