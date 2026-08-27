Federica Pellegrini, 4 anni di matrimonio. Il gesto è dolcissimo

Federica Pellegrini e Matteo Giunta festeggiano un’altra tappa della loro storia insieme. Il 27 agosto, data diventata ormai simbolica per la coppia, la Divina e il suo ex allenatore celebrano quattro anni di matrimonio . Era il 2022 quando, a Venezia, pronunciavano il fatidico sì dopo un amore nato e cresciuto nel mondo del nuoto, inizialmente lontano dai riflettori. Oggi quella storia ha cambiato forma: alla complicità di coppia si è aggiunta una famiglia, con l’arrivo delle figlie Matilde e Rachele . E proprio nel giorno dell’anniversario entrambi hanno scelto i social per tornare con la memoria alle nozze.

Federica Pellegrini e la dedica a Giunta: "Quante vite abbiamo vissuto"

Federica Pellegrini ha affidato a Instagram una delle dediche più romantiche per il marito, accompagnandola con uno scatto del matrimonio. "Poi incontri quegli occhi che sanno resistere ai tuoi. E comincia la sfida più bella che è a metà tra la voglia e la tortura. 4 anni e quante vite abbiamo vissuto?! Auguri Tato Mio", ha scritto l’ex campionessa azzurra. Parole che raccontano un percorso iniziato molto prima di quel 27 agosto 2022. Giunta è stato accanto alla Pellegrini durante una fase decisiva della sua carriera, fino agli ultimi successi e all’addio alle competizioni. Poi è arrivata una nuova vita, lontana dai ritmi degli allenamenti e delle gare, ma altrettanto intensa. Anche Giunta ha voluto celebrare la ricorrenza con una fotografia delle nozze e poche parole: "4 anni e 2 meraviglie… Buon anniversario Amore mio". Le due "meraviglie" sono naturalmente Matilde e Rachele, le bambine che hanno completato la loro famiglia.

Federica e Matteo, dall’amore segreto alla famiglia

La storia tra la Pellegrini e Giunta, prima di diventare pubblica, è stata custodita gelosamente. Per quasi tre anni i due hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla relazione, soprattutto per non interferire con gli equilibri professionali all'interno della squadra. Federica era ancora una delle atlete più importanti del nuoto mondiale e Matteo il suo allenatore: separare sentimenti e lavoro era diventata una priorità. Un equilibrio che i due sono riusciti a mantenere fino al momento in cui non è stato più necessario nascondersi. Conclusa la carriera agonistica della Divina, il loro rapporto ha trovato sempre più spazio anche pubblicamente, fino alla proposta di matrimonio e alle nozze. Oggi gli stratagemmi utilizzati per sfuggire al gossip appartengono al passato. Federica e il marito condividono alcuni momenti della loro quotidianità, pur continuando a proteggere la parte più privata della loro famiglia. E il quarto anniversario diventa così l'occasione per ripercorrere una storia passata dalla piscina all'altare e poi alla genitorialità.