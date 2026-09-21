Belen e Maduka Okoye insieme, scoppia il gossip

Belen Rodriguez torna al centro del gossip e questa volta al suo fianco c'è un volto decisamente inaspettato. La showgirl argentina è stata avvistata durante una serata milanese insieme a Maduka Okoye, portiere dell'Udinese . Un incontro che avrebbe potuto passare inosservato, se non fosse stato per alcuni video rapidamente circolati sui social. Nelle immagini Belen e Okoye appaiono mentre ballano insieme, mostrando una certa confidenza. Tanto è bastato per scatenare le indiscrezioni su un possibile nuovo flirt. Al momento, però, non esistono conferme di una relazione sentimentale: ciò che resta sono le immagini di una serata trascorsa nello stesso locale e le interpretazioni che ne sono seguite. Di certo c'è che da qualche settimana Belen è tornata single: dopo pochi mesi è finita la sua frequentazione con il personal trainer Gaetano Fidanzati.

Belen Rodriguez e Maduka Okoye stanno insieme?

L'avvistamento risale alle sera di venerdì 20 settembre, al Portegno Prohibido di Milano, locale frequentato da Belen e da numerosi personaggi dello spettacolo. Alcuni presenti hanno ripreso la serata con i propri smartphone e, nel giro di poche ore, foto e brevi filmati hanno cominciato a circolare sui social. A catturare maggiormente l'attenzione è stato proprio il ballo tra Belen e Okoye. Secondo chi ha rilanciato il gossip, tra i due sarebbe apparsa una particolare complicità: "Non ballano come due che si vedono per la prima volta", è stato osservato a commento delle immagini. E ancora: "Lui non si stacca da lei". Parole che inevitabilmente hanno acceso le fantasie dei fan, anche se le immagini, da sole, non permettono di stabilire quale sia realmente il rapporto tra i due.

Maduka Okoye e il gossip con Cardi B

Il nome di Maduka Okoye non è nuovo al gossip. Il calciatore è stato recentemente accostato alla rapper americana Cardi B, dopo una serie di avvistamenti che hanno alimentato le indiscrezioni su una possibile frequentazione. La presunta vicinanza sarebbe emersa durante la Paris Fashion Week e successivamente i due sarebbero stati avvistati insieme anche in Italia. Prima Venezia, poi Trieste e infine Udine e dintorni: una sequenza di incontri che ha inevitabilmente attirato l'attenzione dei media. Né Okoye né Cardi B hanno però ufficializzato una relazione. La rapper si è limitata a parlare del giocatore in termini particolarmente positivi, senza chiarire la natura del loro rapporto. Ed è proprio questo precedente a rendere ancora più curioso l'avvistamento con Belen: il portiere passa così dalle indiscrezioni internazionali alla donna più chiacchierata d'Italia.