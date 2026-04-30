Malagò, Derby, tennis e Nba: le ultimissime

Calciatori e allenatori hanno scelto: il candidato delle due componenti, oltre che della Lega A, per la presidenza della Figc è Giovanni Malagò.

A margine della presentazione della terza edizione del progetto "Road to Zero", il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha annunciato possibili novità in vista dell'orario del calcio d'inizio del derby di Roma, che vedrà protagoniste le squadre allenate da Gasperini e Sarri alla penultima giornata di campionato. Salvo sorprese, la stracittadina si disputerà domenica 17 maggio alle ore 12.30.

Matteo Berrettini non si ferma e si prende ancora applausi a Cagliari. Dopo la lunga battaglia all'esordio, il romano ha staccato il pass per i quarti del Sardegna Open. Importante il successo in due set (7-5, 6-3) di questo pomeriggio contro l'ultimo vincitore del Challenger 175, l'argentino Mariano Navone

Nervosismo e un po' di paura nei Los Angeles Lakers, che sono passati dal 3-0 al 3-2 contro gli Houston Rockets nelle semifinali dei playoff di conference Nba.