Mondiali, Milan, Brasile e tennis: le ultimissime

"Benvenuto al nostro nuovo allenatore, Ruben Amorim". Così sui propri profili social e sul proprio sito ha ufficializzato l'arrivo del 41enne tecnico portoghese (classe 1985), con il quale nelle ore scorse era stato trovato l'accordo per un contratto fino al 2028

Il Brasile ritrova il sorriso, almeno in parte. Dopo il deludente pareggio per 1-1 all'esordio del Mondiale 2026 contro il Marocco arrivano segnali positivi dalle condizioni di Neymar. L'attaccante del Santos è tornato ad allenarsi, anche se per il suo rientro in campo con la Seleção bisognerà attendere. Per ora si è allenato da solo con delle sedute personalizzate.

Straordinaria impresa di Mattia Bellucci che si qualifica agli ottavi di finale del 'Terra Wortmann Open' (Atp 500 con un montepremi pari a 2.583.330 euro) che si sta disputando sull’erba della 'Owl Arena' (il Centrale è dotato di tetto retrattile) di Halle, in Germania. Il tennista milanese, n.74 del ranking mondiale e promosso nel tabellone principale dalle qualificazioni, ha debuttato al primo turno battendo il kazako Alexander Bublik, n.11 Atp e sesto giocatore del seeding