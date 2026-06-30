Caso plusvalenze, Paolini, Grant e Mondiali: le ultimissime

La Procura di Udine ha chiesto due anni di reclusione per il presidente dell'Udinese, Franco Soldati, e il vicepresidente, Stefano Campoccia, che è anche membro per la Serie A - assieme a Giorgio Chiellini (Juventus) e Giuseppe Marotta (Inter) - del Consiglio federale della Figc appena riconfermato. Nel corso dell'udienza preliminare davanti al Gup del Tribunale di Udine, è stata inoltre richiesta un'ammenda di 500mila euro per la società Udinese Calcio. Le istanze riguardano presunte plusvalenze sul trasferimento di Rolando Mandragora.

Jasmine Paolini sembrava destinata a salutare anzitempo il torneo di Wimbledon, invece si è inventata una sensazionale rimonta contro la qualificata statunitense Robin Montgomery e si è regalata l'accesso al secondo turno. 0-6 6-4 7-5 il punteggio in favore dell’azzurra.

Prima di quest’edizione di Wimbledon non aveva mai disputato alcun match su erba nel circuito WTA. Ma Tyra Grant è una predestinata e allora non ha solo superato brillantemente le qualificazioni, ma ha anche vinto un quarto match sui prati londinesi, sconfiggendo al primo turno del main draw la beniamina di casa Katie Boulter, numero 60 WTA.

La clamorosa eliminazione della Germania ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, maturata ai calci di rigore contro il Paraguay, ha scatenato una vera bufera. La stampa tedesca non risparmia critiche ai quattro volte campioni del mondo e il principale bersaglio è il commissario tecnico Julian Nagelsmann. Il ct, però, non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro: "Voglio continuare, sono pronto ad andare avanti. Se la Federazione non mi vuole, deve dirmelo".