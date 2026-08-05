Inter, Juve, Napoli e tennis: le ultimissime

Si gioca d'estate e a quasi 14mila km da Milano, ma resta comunque il Derby della Madonnina. Le preparazioni estive hanno regalato una sfida tra Milan e Inter a Perth, in Australia, che si è chiusa in parità: 1-1 con Nkunku che ha risposto su rigore al gol iniziale di Dimarco.

Continuano le risposte positive per la Juventus di Luciano Spalletti che, nella prestigiosa amichevole del Kai Tak Sports Park di Hong Kong, conquista la sua terza vittoria consecutiva superando 1-0 il Chelsea di Xabi Alonso. A decidere la sfida è un grande gol di Edon Zhegrova, che premia un approccio tattico cinico da parte dei bianconeri.

La notizia era nell'aria da qualche giorno, ora è arrivata anche l'ufficialità: il Napoli ha perfezionato la cessione di Miguel Gutierrez Ortega al Bayer Leverkusen. Il terzino spagnolo classe 2001, arrivato in azzurro nell'estate 2025 dopo l'esperienza triennale al Girona, si trasferisce in Germania a titolo definitivo

Sembrava che l’incubo fosse ormai alle spalle e invece il polso continua a tormentare la carriera di Alcaraz gettando nubi oscure sul suo prossimo futuro agonistico. Lo avevamo visto, Carlos, di nuovo sorridente nei video degli allenamenti ad alta intensità circolati in rete nelle ultime settimane. Niente più tutore al polso, sostituito da dei curiosi coni a coprire gli occhi. Tutto lasciava presagire al meglio con un ritorno in pompa magna a Cincinnati, torneo di riscaldamento per ritrovare la condizione in vista degli Us Open. E invece niente di tutto questo. L’annuncio è arrivato a sorpresa e ha spiazzato tutti: Carlos non è ancora pronto per tornare, servirà un prolungamento del suo periodo di stop.