Juve, Roma, Argentina e Camerun: le ultimissime
La Juve ha diramato un bollettino medico sulle condizioni di Yildiz e Ekhator. Il turco, già fuori contro il Parma, è stato operato al piede in Germania e tornerà in campo tra circa tre mesi, probabilmente nel pieno dell'inverno. Non arrivano buone notizie da Ekhator, che ha subito una lesione che lo terrà lontano dai campo come minimo per le prossime due settimane, quando sono già stati messi in agenda nuovi controlli. I tempi di recupero, però, potrebbero essere più lunghi.
La Roma saluta Jan Ziolkowski. Il club giallorosso ha annunciato di aver trovato l’accordo con il Monza per la cessione del difensore, che proseguirà dunque la propria carriera in Brianza. L’operazione è stata definita con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 18 milioni di euro.
Lionel Messi ha preso la sua decisione: non giocherà più con la nazionale argentina. La sua ultima partita con l'Albiceleste resterà la finale persa al Mondiale negli Stati Uniti contro la Spagna. Dopo il primo ritiro dalla nazionale del 2016 in seguito alla delusione nella finale di Copa America e le tantissime critiche ricevute, stavolta Messi si ritira per davvero, e lo fa con tutt'altra storia alle sue spalle.
Frank Anguissa lascia la nazionale. Ha deciso di non giocare più con la maglia del Camerun. Lo fa con un comunicato ufficiale attraverso i suoi profili social: "Leone indomabile un giorno, Leone indomabile per sempre", ha scritto il centrocampista del Napoli a corredo di una lunga e commossa nota a sua firma.
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