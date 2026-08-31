Juve, Roma, Argentina e Camerun: le ultimissime

La Juve ha diramato un bollettino medico sulle condizioni di Yildiz e Ekhator. Il turco, già fuori contro il Parma, è stato operato al piede in Germania e tornerà in campo tra circa tre mesi, probabilmente nel pieno dell'inverno. Non arrivano buone notizie da Ekhator, che ha subito una lesione che lo terrà lontano dai campo come minimo per le prossime due settimane, quando sono già stati messi in agenda nuovi controlli. I tempi di recupero, però, potrebbero essere più lunghi.