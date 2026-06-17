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mercoledì 17 giugno 2026
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Sinner è pronto al rientro: quando arriverà a Londra per la "missione Wimbledon"

Lasciatosi alle spalle il Roland Garros e i problemi fisici, il numero 1 del Mondo vorrà difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione
3 min
TagsTennisWimbledonRoland Garros

Operazione 'reset' ultimata, Jannik Sinner è pronto a sbarcare a Londra per difendere lo storico titolo conquistato la scorsa stagione a Wimbledon. Il numero 1 del mondo, dopo i problemi fisici accusati al Roland Garros, si è sottoposto ad un meticoloso check up ed è tornato ad allenarsi a pieno regime in vista dello Slam sull'erba inglese.

Sinner non lascia nulla a caso

Archiviata la delusione parigina, Sinner si è goduto un po' di tempo libero prima di riprendere con le sessioni di allenamento che si sono alternate con quelle dei controlli al San Raffaele di Milano. Nulla è lasciato al caso e anche se le varie analisi non hanno fortunatamente evidenziato nulla di specifico, Jannik è ancora monitorato con un sensore glicemico, che dovrebbe aiutare a capire il motivo dei suoi crolli improvvisi nelle gare più lunghe. Qualcosa di già sperimentato da Novak Djokovic e che si intreccia con il regime alimentare degli atleti di questo livello.

 

 

L'Hurlingam Club per riprendere confidenza con l'erba

A Montecarlo, Sinner si è allenato duramente con uno sparring partner del livello di Holger Rune, ancora convalescente dopo il grave infortunio, e con il giovane Filippo Alfano. Tutto fieno in cascina in vista dell'appuntamento più importante, che però sarà accompagnato da un test sull'erba, nel torneo esibizione dell'Hurlingam Club, il "Giorgio Armani Tennis Classic", che vedrà tra i partecipanti anche Cobolli, Darderi e Ruud.

Il possibile esordio di Sinner a Wimbledon

Secondo quanto programmato, Jannik Sinner, in quanto detentore del titolo, avrà l'onore di aprire Wimbledon, sul campo centrale dell'All England Club, il prossimo 29 giugno, alle 14:30.

 

 

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