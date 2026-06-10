Tre coppie italiane nel main draw di Alanya

Saranno tre le coppie azzurre a competere nel tabellone maschile del torneo. Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso e Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, partenti di diritto dal main draw, sono stati infatti raggiunti da Marco Viscovich e Davide Borraccino che hanno brillantemente superato, in giornata, due turni di qualifiche.

La neo coppia federale, infatti, dopo il primo posto ottenuto, alla prima uscita ufficiale come duo, al Futures di Cervia oggi ha battuto prima in rimonta 2-1 (13-21, 21-19, 15-11) gli australiani Bushby/Schumann e poi 2-0 (21-17, 21-14) i danesi Brinck/Houmann guadagnandosi così la possibilità di proseguire l’avventura nel torneo turco.

Da domani, giovedì 11 giugno, inizieranno dunque i primi impegni dei gironi per le formazioni tricolori. Cottafava/Dal Corso sono stati inseriti nella pool B e faranno il loro esordio contro i tedeschi Reinhardt/Sowa, Alfieri/Ranghieri se la vedranno con i norvegesi Ringoen/Aas nella pool A mentre Viscovich/Borraccino, inseriti nella pool D, affronteranno il Belgio di Van Langendonck/Vercauteren.