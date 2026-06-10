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Tre coppie italiane nel main draw di Alanya

Tre coppie italiane nel main draw di Alanya

Cottafava/Dal Corso, Alfieri/Ranghieri e il nuovo tandem Marco Viscovich/Davide Borraccino che ha superato le qualificazioni, da domani in campo nel sesto Challenge stagionale del Beach Pro Tour 2026
2 min
TagsAlanyaCottafavaDal Corso

ALANYA (TURCHIA)- Si è alzato oggi, mercoledì 10 giugno, il sipario sul sesto Challenge stagionale del Beach Pro Tour 2026 ad Alanya (Turchia).

Saranno tre le coppie azzurre a competere nel tabellone maschile del torneo. Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso e Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, partenti di diritto dal main draw, sono stati infatti raggiunti da Marco Viscovich e Davide Borraccino che hanno brillantemente superato, in giornata, due turni di qualifiche.

La neo coppia federale, infatti, dopo il primo posto ottenuto, alla prima uscita ufficiale come duo, al Futures di Cervia oggi ha battuto prima in rimonta 2-1 (13-21, 21-19, 15-11) gli australiani Bushby/Schumann e poi 2-0 (21-17, 21-14) i danesi Brinck/Houmann guadagnandosi così la possibilità di proseguire l’avventura nel torneo turco. 

Da domani, giovedì 11 giugno, inizieranno dunque i primi impegni dei gironi per le formazioni tricolori. Cottafava/Dal Corso sono stati inseriti nella pool B e faranno il loro esordio contro i tedeschi Reinhardt/Sowa, Alfieri/Ranghieri se la vedranno con i norvegesi Ringoen/Aas nella pool A mentre Viscovich/Borraccino, inseriti nella pool D, affronteranno il Belgio di Van Langendonck/Vercauteren. 

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