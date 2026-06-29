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Volley Mercato: Civitanova mette al centro Antonin Klimes

Volley Mercato: Civitanova mette al centro Antonin Klimes

Il ventunenne nazionale della Repubblica Ceca fortemente voluto da Medei che punta sulle sue grandi potenzialità e sui 208 cm d’altezza per rafforzare muro e attacco
2 min
TagsKlimesCucine Lube

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)-Un centrale di grande prospettiva e dalle enormi potezialità vestirà nella prossima stagione la maglia della Cucine Lube Civitanova. Il ventunenne ceco Antonin Klimes, emergente classe 2005 per 208 cm d’altezza, messosi in luce in campo internazionale durante i Mondiali del 2025, è stato fortemente voluto dal tecnico Medei a dal suo staff, convinti delle potenzialità di crescita del giocatore della Repubblica Ceca.

LA CARRIERA

Nativo di Břeclav, nell’area della Moravia, in Repubblica Ceca, l’atleta ha firmato un contratto triennale ed è pronto ad arricchire il reparto con la sua freschezza atletica e le sue grandi doti. Già nel giro della Nazionale maggiore del suo paese, il 20enne ceco è uno dei prospetti più interessanti in Europa nel ruolo. Reduce dalla stagione positiva nel VK CEZ Karlovarsko di Stefano Mascia, Klimes nel 2025/26 ha conquistato l’Extraliga Ceca, mentre si è fermato in Finale nella Coppa Ceca, trofeo alzato al cielo due stagioni prima durante il biennio con la maglia di Black Volley Beskydy di Ostrava. Dopo i bronzi messi al collo all’European Youth Olympic Festival U19 e al Campionato Europeo U21, la new entry biancorossa ha sfiorato la vittoria dell’European League arrestandosi però sul secondo gradino del podio con la Nazionale Ceca.

Le parole di Antonin Klimes 

« Sono davvero felice per una chiamata così importante. Mi emoziona l’idea di far parte di un Club così vincente come la Lube. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura e di incontrare i supporter di Civitanova per vivere a pieno la nuova esperienza! ».

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