Volley Mercato: Civitanova mette al centro Antonin Klimes

LA CARRIERA

Nativo di Břeclav, nell’area della Moravia, in Repubblica Ceca, l’atleta ha firmato un contratto triennale ed è pronto ad arricchire il reparto con la sua freschezza atletica e le sue grandi doti. Già nel giro della Nazionale maggiore del suo paese, il 20enne ceco è uno dei prospetti più interessanti in Europa nel ruolo. Reduce dalla stagione positiva nel VK CEZ Karlovarsko di Stefano Mascia, Klimes nel 2025/26 ha conquistato l’Extraliga Ceca, mentre si è fermato in Finale nella Coppa Ceca, trofeo alzato al cielo due stagioni prima durante il biennio con la maglia di Black Volley Beskydy di Ostrava. Dopo i bronzi messi al collo all’European Youth Olympic Festival U19 e al Campionato Europeo U21, la new entry biancorossa ha sfiorato la vittoria dell’European League arrestandosi però sul secondo gradino del podio con la Nazionale Ceca.

Le parole di Antonin Klimes

« Sono davvero felice per una chiamata così importante. Mi emoziona l’idea di far parte di un Club così vincente come la Lube. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura e di incontrare i supporter di Civitanova per vivere a pieno la nuova esperienza! ».