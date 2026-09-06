Infantino si ricandida alla presidenza Fifa: "Non è cambiato nulla"

Nonostante il clima di sfiducia generale nei suoi confronti, il presidente punta alla rielezione: arriva la conferma di un portavoce

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Pubblicato il 06.09.2026, 15:30

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Gianni Infantino va avanti per la sua strada: punta a essere confermato come presidente della Fifa e si candiderà per la rielezione nel 2027. Nelle scorse settimane la Figc ha annunciato che non lo sosterrà, ritirando il sostegno alla sua candidatura, come confermato attraverso una nota ufficiale e la parole del presidente Giovanni Malagò.

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"Infantino ha annunciato ad aprile che si candiderà la rielezione, nulla è cambito"

L'Uefa vuole denunciarlo, ma lui non si prosegue e non perde di vista il suo obiettivo. Un portavoce della FIFA ha dichiarato: «Il presidente della FIFA ha annunciato ad aprile che si candiderà per la rielezione nel 2027. Naturalmente, nulla è cambiato. Il signor Infantino si candiderà per la rielezione».

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