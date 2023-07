Diretta Calciomercato: segui tutte le trattative LIVE

Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative della giornata di oggi.

12:45 Renan Lodi è a Marsiglia: pronto un contratto di 5 anni Renan Lodi ha raggiunto Marsiglia. Il brasiliano effettuerà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà al club francese per i prossimi cinque anni 12:37 Al Liverpool piace Caicedo Al Liverpool piace Moises Caicedo del Brighton. I Reds potrebbero tentare l'affondo qualora riuscissero a cedere Henderson e Fabinho, entrambi orientati a trasferirsi in Arabia Saudita. Lo rivela talkSPORT 12:28 Bayern, raggiunto l'accordo con Walker Secondo quanto riferito da Sky Sport Germania, il Bayern Monaco avrebbe raggiunto l'accordo con Kyle Walker sulla base di un contratto fino al 2025 con opzione. Adesso il club bavarese dovrà parlare con il Manchester City 12:16 Ascoli, annunciato Haveri dal Torino L'Ascoli ha annunciato l'arrivo di Haveri. Il terzino sinistro arriva in bianconero in prestito con diritto di riscatto e controdiritto dal Torino 12:10 Il Girona acquista Herrera dal Manchester City È arrivata l'ufficialità di Herrera al Girona. Il club catalano ha ingaggiato il centrocampista dal Manchester City, dopo il prestito della scorsa stagione. Per il classe '98 un contratto di quattro anni 12:00 La Roma aspetta Morata, ma spuntano gli Arabi Morata resta l'obiettivo principale della Roma per rafforzare il reparto avanzato, ma gli arabi insidiano la pista giallorossa. Leggi tutto. 11:50 Fiorentina, visite mediche per Parisi Visite mediche in corso per Fabiano Parisi. L'esterno difensivo firmerà in giornata il contratto con la Fiorentina dopo l'esperienza vissuta all'Empoli 11:37 Menez lascia la Reggina Jeremy Menez conclude la propria esperienza alla Reggina. L'ex Roma e Milan ha salutato il club amaranto dopo il mancato rinnovo del contratto 11:23 Roma, Kristensen è a Villa Stuart La Roma è pronta ad annunciare l'ingaggio di Kristensen. Il danese è a Villa Stuart per le visite mediche, prima della firma sul contratto che lo legherà al club capitolino

11:12 Atalanta, prestato Bergonzi alla FeralpiSalò L'Atalanta ha confermato il prestito di Bergonzi alla FeralpiSalò. L'annuncio è arrivato pochi minuti fa, con l'esterno difensivo che quindi potrà esordire nel campionato di serie B dopo la promozione ottenuta nella scorsa stagione 11:06 Il Luton ingaggia Chong Nuovo innesto per il Luton, club neopromosso in Premier League. È stato ingaggiato Tahith Chong, ex attaccante del Manchester United 11:00 Inter, la Fifa blocca il trasferimento di Brozovic Brozovic diventa un caso. La Fifa ha bloccato il trasferimento del croato in Arabia Saudita, nonostante ci sia stata già la presentazione. Leggi tutto. 10:52 Telenovela Kane: il Bayern lo cerca, mentre il Tottenham gli propone il rinnovo Secondo quanto riportato dal Telegraph, il Tottenham avrebbe offerto un rinnovo contrattuale a Kane di ben 470mila sterline a settimana, con la promessa di affidargli un ruolo dirigenziale dopo l'addio al calcio. Il Bayern Monaco non molla la presa: ieri gli emissari del club tedesco sono sbarcati a Londra 10:43 Possibile futuro in Turchia per Portanova Dopo l'accusa di stupro, Portanova potrebbe vivere un'avventura ai turchi dell'Istabulspor. Leggi tutto. 10:36 Nani firma con l'Adana Demirspor Esperienza in Turchia per Nani. Il calciatore portoghese ha firmato un contratto che lo lega all'Adana Demirspor 10:32 Lukaku, l'Inter è pronta a pareggiare l'offerta della Juve L'Inter vuole disperatamente Lukaku. Il club nerazzurro vuole pareggiare l'offerta della Juve da presentare al Chelsea. La vendita di Onana potrà favorire Marotta. Leggi tutto. 10:25 Parma, dal Vicenza arriva Begic Il Parma ha formalizzato l'acquisto di Begic. Classe 2003, l'esterno offensivo è reduce dall'esperienza vissuta al Vicenza. Per lui un contratto di quattro anni 10:19 L'Eintracht Francoforte ingaggia Ngankam Colpo dell'Eintracht Francoforte che si è assicurato le prestazioni del promettente Jessic Ngankam, proveniente dall'Herta Berlino. L'attaccante ha firmato un contratto con scadenza 2028 10:15 Il Chelsea è su Neymar Secondo quanto riportato da Le Parisien, il Chelsea sarebbe pronto a formulare un'offerta per Neymar. In casa Psg ci sono dubbi sulla tenuta fisica del calciatore, quindi ci sarebbe stata un'apertura alla cessione 10:05 Juve, Bonucci aspetta la Lazio Leonardo Bonucci, come detto, è in uscita dalla Juventus. Il difensore ha glissato sulla proposta di Pirlo di andare alla Sampdoria. L'obiettivo del bianconero è il trasferimento alla Lazio. Leggi tutto.

9:58 Barcellona, vicino l'annuncio di Romeu Potrebbe arrivare quest'oggi l'annuncio di Romeu al Barcellona. Il centrocampista del Girona è sempre più vicino a vestire la maglia blaugrana 9:50 Sergio Ramos in Brasile? C'è una indiscrezione lanciata da Barca. Sergio Ramos potrebbe lasciare il Psg con destinazione Brasile. Sul difensore spagnolo ci sarebbe il forte interessamento del Flamengo 9:44 Barcola nel mirino del Psg Secondo quanto riportato da RMC, nel mirino del Psg ci sarebbe finito Bradley Barcola. L'attaccante del Lione è adocchiato anche da Manchester City e Lipsia. 9:30 La Juve mette Bonucci fuori rosa La Juventus ha deciso di mettere Bonucci fuori rosa. Il difensore non rientra più nel progetto bianconero. Si è fatta avanti la Sampdoria, ma Bonucci cerca altro. Leggi tutto 9:22 Il mercato della Roma inquieta Mourinho Pubblicato un video criptico sui social di Mourinho che ha scatenato i tifosi. Annunciate anche le amichevoli precampionato. Leggi tutto. 9:17 Mbappé-Real? Pronto un effetto domino Il possibile trasferimento di Mbappé al Real Madrid potrebbe far nascere un effetto domino di grande portata in Europa. I nomi caldi sono quelli di Vlahovic, Lukaku e Osimhen. Leggi tutto. 9:10 Napoli, continua il pressing per Kilman Il Napoli ha individuato in Kilman il sostituto ideale di Kim. Il club azzurro ha offerto 35 milioni al Wolverhampton, con i tedeschi che sono fermi alla richiesta di 41 milioni. Leggi tutto. 9:02 Inter, Onana vicino al Manchester United Manca pochissimo per l'annuncio ufficiale del trasferimento di Onana al Manchester United. L'estremo difensore potrebbe partire già quest'oggi per l'Inghilterra. Leggi tutto.

