Diretta calciomercato: ufficiale Kerkez al Bournemouth. Genoa, ecco Retegui LIVE

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (20 Luglio).

10:50

Ufficiale Huesca: arriva Obeng

Samuel Obeng sarà un giocatore dell'Huesca per un'altra stagione, a seguito dell'accordo con il Real Oviedo per estendere il suo prestito. Lo ha comunicato il club spagnolo con una nota sui social.

10:40

Juve, il giovane Turco verso il Salisburgo

Nicolò Turco, attaccante di proprietà della Juve e fresco campione d’Europa con l’Under 19, passerà al Red Bull Salisburgo per 4 milioni più bonus. I bianconeri deterranno una percentuale del 20% sulla futura rivendita

10:10

Ufficiale: Kerkez al Bournemouth

Sfuma definitivamente l'affare Milos Kerkez per la Lazio. Il Bournemouth ha comunicato l'ingaggio del terzino dall'Az Alkmaar. La nota del club inglese: “Il Bournemouth ha completato l’ingaggio del terzino sinistro Milos Kerkez, giocatore molto quotato e ricercato. Il 19enne nazionale ungherese arriva per una cifra non rivelata dall’AZ Alkmaar, dopo aver concordato i termini di un contratto a lungo termine. Kerkez diventa il terzo acquisto estivo del club, dopo Justin Kluivert della Roma e Romain Faivre del Lione”.

9:58

Lecce, dopo Rafia arriva lo svedese Smajlovic

Dopo Hamza Rafia, prelevato dal Pescara, il Lecce ha battuto un altro colpo: è ufficiale l’ingaggio del difensore svedese Zinedin Smajlovic. Arrivato dal Taby FK, il classe 2003 ha firmato un contratto di tre anni, con opzione per altri due.

9:48

Genoa, in arrivo Retegui

Ci siamo, il Genoa è al traguardo per Mateo Retegui (24). Su input di Alberto Gilardino (41), che è un grande estimatore del ragazzo, i rossoblù contano di definire tutti gli accordi anche con il Boca entro le prossime ore. Si tratta di un affare da circa 10 milioni di euro più bonus, mentre per l’italo-argentino è pronto un contratto da circa 1,7 milioni di euro a stagione.

9:37

Napoli, novità in difesa: c'è Lacroix per sostituire Kim

A volte ritornano, idee che possono tornare attuali. L'ultima, per la difesa del Napoli, si chiama Maxence Lacroix, anni 23, difensore francese di proprietà del Wolfsburg, contratto in scadenza nel 2025, una occasione di mercato che può diventare concreta nei prossimi giorni. LEGGI TUTTO

9:29

Mr. Alvaro Morata risolve problemi

L’Inter deve ricostruire l’attacco, la Roma pure. L’Inter ha perso Dzeko e lo smanioso Lukaku, la Roma partirà senza Abraham e con un centravanti, Belotti, che nel campionato scorso ha segnato 0 gol in 31 presenze. LEGGI TUTTO

9:15

Lazio, il mercato fermo e la Champions

Tutti appesi all’agenda di Lotito: oggi a Palazzo Madama, domani e sabato immerso nelle fumanti e infinite riunioni di Villa San Sebastiano, domenica e lunedì a Milano per occuparsi dei diritti tv, proseguendo nei dialoghi con Cairo e De Laurentiis: sul piatto, oltre ai broadcaster del campionato, i cartellini di Ricci e Zielinski. LEGGI TUTTO

9:08

La Juve vende: da Vlahovic a Bonucci, così può incassare 100 milioni

Da Cristiano a Cristiano. Da Ronaldo, simbolo dell’età dell’oro, a Giuntoli, architetto di un’epoca che dovrà necessariamente essere di risparmi, tagli e attenzione ai conti. LEGGI TUTTO

9:00

Morata, priorità alla Roma e a Mourinho. Ma prima Pinto deve vendere

La Roma si è fermata a riflettere ma non ha smesso di pensare al grande colpo: forte di un accordo già raggiunto per un ricco contratto quadriennale, Tiago Pinto continua a studiare i movimenti di pedine necessari per portare Alvaro Morata a Trigoria. LEGGI TUTTO

