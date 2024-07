Soulé diretta visite mediche con la Roma: le trattative di calciomercato LIVE

Giornata di visite mediche per Matias Soulé a Roma , dopo la straordinaria accoglienza all'aeroporto di Fiumicino . La Juve stringe per Todibo e Koopmeiners, mentre Conte sistema il centrocampo del Napoli e il Milan si prepara a piazzare il colpo Pavlovic. Segui tutte le notizie di calciomercato in tempo reale sul Corriere dello Sport - Stadio.

11:15

Chiesa, oggi primo incontro con Thiago Motta

Rientrato dalla Germania insieme al gruppo squadra, Thiago Motta avrà oggi la possibilità di incontrare Federico Chiesa. Primo faccia a faccia tra l'allenatore della Juve e l'attaccante della nazionale, con un occhio al mercato: Fali Ramadani, agente dell'ex Fiorentina, è atteso in queste ore a Londra per sondare il terreno in Premier League. Dopo il timido interesse del Manchester United, Chelsea e Tottenham potrebbero farsi avanti per il classe '97.

11:05

Lazio, in programma vertice di mercato a Formello

Gli obiettivi e la strategia di mercato della Lazio: previsto un vertice a Formello, con Baroni che attende il rientro del ds Fabiani. (DI CHI SI PARLERÀ)

10:55

Nico Williams tra Barcellona e Psg

Dopo aver disputato uno straordinario Europeo con la maglia della Spagna, Nico Williams è finito nel mirino del Barcellona di Joan Laporta, intenzionato a riunire il giocatore dell'Athletic Bilbao e il giovanissimo Lamine Yamal. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, però, sarebbe concreto l'inserimento del Psg nelle ultime ore. La famiglia di Nico preferirebbe non lasciare la Spagna, attesa in settimana la risposta dell'agente.

10:40

Roma, Abraham in uscita

La cessione del centravanti inglese finanzierà i prossimi colpi della Roma. (LO SCENARIO)

10:31

FANTACUP, in arrivo il listone ufficiale di Fantacalcio!

Il fanta sbarca sul Corriere dello Sport: iscriviti subito al nuovo gioco.

10:20

Azmoun vola negli Emirati Arabi Uniti

L'ex attaccante della Roma, rientrato al Bayer Leverkusen, è stato ceduto alla squadra allenata da Paulo Sousa. (LEGGI LA NOTIZIA)

10:05

Lazio, Cataldi in bilico: confronto con Fabiani

Il centrocampista biancoceleste, che ha rifiutato il ruolo di vice capitano, non sembra rientrare nei piani tecnici di Marco Baroni. Possibile divorzio tra Cataldi e la Lazio. (LEGGI QUI)

9:50

Napoli, ora Gilmour. Gaetano in uscita

Il Napoli di Antonio Conte si rifà il look in mediana. Dentro Gilmour, fuori Gaetano. (TUTTI I DETTAGLI)

9:40

Napoli, Lukaku aspetta solo Conte. La Premier su Osimhen

Romelu Lukaku vuole ritrovare Antonio Conte in questa sessione di mercato. È lui l'erede di Victor Osimhen, attenzionato anche da due club di Premier League. (LA SITUAZIONE)

9:31

Varane, l'annuncio del Como

Il Como di Cesc Fabregas ha accolto ufficialmente Raphael Varane nelle ultime ore. (L'ANNUNCIO)

9:15

Roma, non solo Soulé: a un passo anche Dovbyk

Affare ai dettagli tra Roma e Girona, con Artem Dovbyk pronto a raggiungere Daniele De Rossi per iniziare la sua avventura in Italia. Il gigante ucraino sarà il punto di riferimento avanzato dell'undici giallorosso. (TUTTI I DETTAGLI)

9:11

Roma, oggi le visite mediche di Soulé

Oggi le visite mediche di Matias Soulé con la Roma. Poi sarà il momento della firma sul contratto che lo legherà al club dei Friedkin fino al 30 giugno 2029. Nella serata di ieri, l'abbraccio di circa 250 tifosi giallorossi a Fiumicino. (GUARDA LE FOTO)

Roma