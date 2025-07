Calciomercato in diretta, da Rios a Ndoye: affari e trattative di oggi, 19 luglio. Aggiornamenti live

Il calciomercato non si ferma neanche nel weekend. Dai dubbi di Rios nella trattativa con la Roma ai movimenti del Napoli tra Ndoye e Milinkovic-Savic , fino ad arrivare al piano della Juve per portare Hjulmand a Torino. La Lazio intanto pensa a trattenere i suoi big, mentre l'Inter aspetta Lookman . Acquisti, cessioni e trattative di oggi, venerdì 18 luglio: segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

9:32

Occhio Napoli, Di Vaio vuole blindare Ndoye

Dopo Beukema, il Bologna non vuole cedere anche Ndoye al Napoli. Di Vaio prova a blindarlo: "Gli abbiamo proposto il rinnovo". Le sue parole.

9:20

Roma, i dubbi di Rios cambiano la trattativa

La trattativa per portare Rios a Roma non è ancora finita: il Palmeiras ha spesso cambiato le carte in tavola e il giocatore non è apparso più così determinato. La situazione.

Roma