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giovedì 2 luglio 2026
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Attrazione fatale

Leggi il commento sul trasferimento di Mattia Liberali al Como, società che sta facendo valere la propria forza economica sul mercato
Cristiano Gatti
1 min
TagsComoLiberaliMilan

Si sono (ri)presi Paz per 60 milioni e hanno tutti detto bella forza, con la palata di soldi che ci mette l’indonesiano, nessuno può competere. Adesso però si prendono Liberali, promessa mantenuta (lasciata a Catanzaro dal Milan) e la spesa non è faraonica,

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