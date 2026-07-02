Attrazione fatale

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Si sono (ri)presi Paz per 60 milioni e hanno tutti detto bella forza, con la palata di soldi che ci mette l’indonesiano, nessuno può competere. Adesso però si prendono Liberali, promessa mantenuta (lasciata a Catanzaro dal Milan) e la spesa non è faraonica,
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