Diretta Gasperini al Napoli: oggi l’incontro con l'Atalanta. Gli aggiornamenti LIVE

Sono ore clou per la panchina del Napoli, che il presidente De Laurentiis vorrebbe affidare a Gasperini (con Conte, Pioli e Italiano in lizza come 'alternative' di lusso). Dopo il trionfo in Europa League il tecnico dell'Atalanta incontra oggi il numero uno nerazzurro Antonio Percassi (che vuole trattenerlo) e deciderà il proprio futuro. Segui in diretta la giornata...