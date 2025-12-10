Benfica-Napoli diretta Champions League: segui la sfida di oggi tra Mourinho e Conte LIVE

Dopo la vittoria casalinga contro la Juventus, il Napoli torna in trasferta e affronta il Benfica di José Mourinho . Gli azzurri all'Estadio Da Luz di Lisbona per la sfida valida per la sesta giornata della League Phase di Champions League . I portoghesi arrivano alla sfida reduci dalla loro prima vittoria in questa edizione della UCL contro l'Ajax. Posizione più agevole per la squadra di Conte alla quale serve comunque i tre punti per avvicinarsi all'aritmetica certezza dell'ingresso ai playoff e per continuare a sognare un posto tra le prime otto . Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

19:20

Conte ritrova Mourinho

Dal litigio ai tempi della Premier League alla sfida ta Benfica e Napoli: Conte a casa di Mourinho, il rumore del vicino.

19:15

Dove vedere Benfica-Napoli

All'Estadio Da Luz la sfida della sesta giornata della League Phase di Champions League: tutte le info e i canali per seguire Benfica-Napoli.

19:10

Napoli, trasferta saltata per diversi tifosi: il motivo

Una nuova notte europea magica, si è trasformata in una delusione per alcuni tifosi azzurri: cosa è successo a Lisbona e perché mancheranno parecchi napoletani.