mercoledì 10 dicembre 2025
21:00
Champions League - 10.12.2025
Estádio da Luz

TabellinoCalendarioClassifiche
Benfica-Napoli diretta Champions League: segui la sfida di oggi tra Mourinho e Conte LIVE

Grande sfida al Da Luz di Lisbona valida per la sesta giornata della League Phase: aggiornamenti in tempo reale
4 min
Champions LeaguenapoliBenfica
Aggiorna

Dopo la vittoria casalinga contro la Juventus, il Napoli torna in trasferta e affronta il Benfica di José Mourinho. Gli azzurri all'Estadio Da Luz di Lisbona per la sfida valida per la sesta giornata della League Phase di Champions League. I portoghesi arrivano alla sfida reduci dalla loro prima vittoria in questa edizione della UCL contro l'Ajax. Posizione più agevole per la squadra di Conte alla quale serve comunque i tre punti per avvicinarsi all'aritmetica certezza dell'ingresso ai playoff e per continuare a sognare un posto tra le prime otto. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

 

19:20

Conte ritrova Mourinho

Dal litigio ai tempi della Premier League alla sfida ta Benfica e Napoli: Conte a casa di Mourinho, il rumore del vicino.

19:15

Dove vedere Benfica-Napoli

All'Estadio Da Luz la sfida della sesta giornata della League Phase di Champions League: tutte le info e i canali per seguire Benfica-Napoli.

19:10

Napoli, trasferta saltata per diversi tifosi: il motivo

Una nuova notte europea magica, si è trasformata in una delusione per alcuni tifosi azzurri: cosa è successo a Lisbona e perché mancheranno parecchi napoletani.

19:05

La probabile formazione di Conte

Il possibile 4-2-3-1 di Conte per la partita contro il Benfica: probabile sorpresa in mezzo al campo. Le possibili scelte di Conte.

19:00

Benfica-Napoli, cresce l'attesa

Tutto pronto all'Estadio Da Luz di Lisbona per la sfida tra Benfica e Napoli, valida per la sesta giornata della League Phase della Champions League. Fischio d'inizio in programma alle 21.

Estadio Da Luz - Lisbona

 

