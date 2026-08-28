Quel colpo di teatro

Mourinho e Roma: un amore che non si dimentica

Mourinho e Roma. Uno di quegli amori che non si dimenticano. Una di quelle ferite che non si rimarginano. Anche se la vita continua e oggi con Gasperini il popolo romanista ha finalmente trovato un condottiero cui affidarsi. Proprio come avvenne con lo Special One. Che sbarcò a sorpresa nell’estate del 2021. E riportò la Roma al centro del villaggio mediatico e calcistico. Un colpo di teatro dei Friedkin che spiazzarono la Serie A e non solo. Il portoghese si caricò tutto sulle spalle. Squadra, società, ambiente, comunicazione. José contro tutto e tutti. Ma sempre dalla parte della Roma. I tifosi lo hanno adorato.

L'Olimpico sarà in piedi per ringraziare lo Special One

La prima stagione si concluse col trionfo di Tirana e la Conference sollevata al cielo dai Friedkin. Sconfisse in finale il Feyenoord di Arne Slot con Abraham centravanti e Karsdorp laterale destro. L’anno dopo, la maledetta finale di Budapest. Con l’arbitro Taylor che si portò via l’Europa League, un bis storico e l’ingresso in Champions. Oltre alle lacrime e alla rabbia. La storia tra Mourinho la Roma sarebbe dovuta finire quella sera. Ma i sentimenti annebbiano la ragione. Poi, per dirla alla De Andrè, con i Friedkin furono cattivi umori di giorno e cattivi odore la notte. Terminò con un esonero che ancora non va giù. Le lacrime di José. E di tantissimi romanisti, nonostante l’arrivo di De Rossi. Ancora non conosciamo la data di Roma-Real Madrid. Sappiamo però che l’Olimpico sarà tutto in piedi per tributargli quel ringraziamento che a gennaio 2024 venne loro negato. Sarà la sera della consacrazione del rapporto tra la città eterna e l’allenatore speciale.