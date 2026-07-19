Spagna-Argentina diretta Mondiali: segui la finale LIVE

Al New York New Jersey, si decide il Mondiale 2026. Spagna e Argentina si giocano il titolo in una finale che ha tutti i presupposti per diventare una partita generazionale. L'ultima per Leo Messi, la prima a un Mondiale per Lamine Yamal: impossibile non pensare ai destini incrociati tra i due e a quello che potrebbe essere il passaggio del testimone sul palcoscenico più importante del mondo. Ma l'Albiceleste vuole regalare un'ultima gioia al suo capitano per consegnarlo ufficialmente alla storia eterna, più di quanto già non lo sia. La Spagna per la seconda stella, l'Argentina per raggiungere Germania e Italia. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.