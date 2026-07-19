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21:00
Mondiali - 19.07.2026
New York New Jersey Stadium

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Spagna-Argentina diretta Mondiali: segui la finale LIVE

Al New York New Jersey Stadium l'ultimo atto del torneo. Yamal sfida Messi in una partita generazionale: aggiornamenti in tempo reale
3 min
TagsMondialiargentinaSpagna
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Al New York New Jersey, si decide il Mondiale 2026. Spagna e Argentina si giocano il titolo in una finale che ha tutti i presupposti per diventare una partita generazionale. L'ultima per Leo Messi, la prima a un Mondiale per Lamine Yamal: impossibile non pensare ai destini incrociati tra i due e a quello che potrebbe essere il passaggio del testimone sul palcoscenico più importante del mondo. Ma l'Albiceleste vuole regalare un'ultima gioia al suo capitano per consegnarlo ufficialmente alla storia eterna, più di quanto già non lo sia. La Spagna per la seconda stella, l'Argentina per raggiungere Germania e Italia. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

 

 

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Messi meglio di Pelè e Maradona, il nuovo record

La Pulce ha conquistato l'ennesimo record in questa edizione del Mondiale superando le due leggende del calcio: ecco di cosa si tratta.

19:15

Dove vedere Spagna-Argentina in tv e in streaming

Il New York New Jersey Stadium ospita la finale del Mondiale tra Spagna e Argentina: tutte le info e i canali per seguire la partita in tv e in streaming.

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Le probabili formazioni di De La Fuente e Scaloni

Spagna e Argentina si affidano alle proprie stelle, Yamal e Messi: le probabili formazioni per la finale del Mondiale.

 

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Tutti i dati del pre partita

Il pre partita della finale del Mondiale tra Spagna e Argentina attraverso le statistiche e i numeri (Fonte: Opta).

19:00

Spagna-Argentina, tutto pronto per la finale del Mondiale

Tutto pronto al New York New Jersey Stadium per l'ultimo atto del Mondiale 2026. Spagna e Argentina si sfidano in finale: fischio d'inizio in programma alle 21 italiane.

New York New Jersey Stadium  - East Rutherford, New Jersey, USA

 

 

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