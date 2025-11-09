Roma-Udinese diretta Serie A: segui il match dallo stadio Olimpico LIVE

La Roma di Gian Piero Gasperini ospita l'Udinese di Kosta Runjaic allo Stadio Olimpico per l'11ª giornata di Serie A. Dopo la vittoria in Europa League contro i Rangers , i giallorossi vogliono ripartire anche in campionato, dove sono reduci dal ko contro il Milan ma vincendo possono scavalcaregli stessi rossoneri e il Napoli (ko a Bologna) e volare in vetta alla classifica. Di fronte a loro ci saranno i bianconeri friulani, in un ottimo momento dopo la vittoria sull'Atalanta: riflettori puntati su Nicolò Zaniolo , il grande ex di questa sfida e protagonista di un grande avvio di stagione. Fischio d'inizio alle ore 18: segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

Insiste la Roma: mischia in area friulana e prova a risolverla Koné che ci prova due volte di destro , che prima viene murato e poi facilita la parata al portiere Okoye con una seconda conclusione troppo debole e centrale.

17:43

Nani: "Zaniolo un bravissimo ragazzo, è straordinario"

Le parole di Gianluca Nani, ds dell’Udinese, nel pre-partita: "Oggi incontriamo una squadra forte, giochiamo in uno stadio che è un Colosseo, una partita di indice molto alto. Le qualità di Zaniolo le conosciato, forse il successo è arrivato troppo presto e comporta a fare errori. Abbiamo speso del tempo con lui, abbiamo parlato e io per come l’ho conosciuto posso dire che è un bravissimo ragazzo. Si sta comportando in maniera straordinaria con tutti e potrebbe essere importante per noi e tutti”.

17:38

Zaniolo, ecco come verrà accolto dai tifosi della Roma

17:30

Gasperini: "Napoli ko? La Serie A è diventata molto difficile"

"Siamo alla fine di questo miniciclo, sarebbe importante chiuderlo nel modo migliore. Abbiamo forza ed entusiasmo per cercare di fare punti. Loro hanno dei valori fisici e tecnici, il campionato italiano è diventato molto difficile ed equilibrato: contro l'Udinese servirà una grande partita. La sconfitta del Napoli? La Roma deve fare il suo percorso. Il Bologna è tra le primissime del campionato, questo risultato conferma la difficoltà della Serie A". Queste le parole di Gian Piero Gasperini nel pre-partita.

17:27

Koné: "Devo continuare così. Dybala? Abbiamo giocatori con tantissimo talento"

"Io sempre in campo? È molto importante il lavoro quotidiano e quello dello staff, devo continuare così e migliorare ogni giorno. Dybala? Ci dispiace ma chiaramente abbiamo giocatori con tantissimo talento. La nostra forza e fortuna è averne tanti che possono giocare in quella posizione". Queste le parole di Koné nel pre-partita.

17:23

Roma in campo, applausi e cori dei tifosi

Si scalda lo stadio: la Roma entra in campo per il riscaldamento tra i cori e gli applausi dei tifosi.

17:17

La super difesa della Roma sfida l'Udinese

Quella tra Roma e Udinese sarà la sfida tra la terza miglior difesa dei Big-5 tornei europei in corso (i giallorossi hanno subito cinque gol, meglio solo il Bayern Monaco con quattro e l'Arsenal con tre) e una delle peggiori difese della Serie A, con i bianconeri che hanno incassato ben 15 reti.

17:13

Pellegrini-Soulé convince Gasperini: cambia la Roma

17:06

Runjaic risponde a Gasperini: la formazione ufficiale

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Kosta Runjaic

17:01

Roma, la formazione ufficiale di Gasperini

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gian Piero Gasperini

17:00

Dovbyk si scatena contro l'Udinese: il dato

Dovbyk è andato a segno in ciascuna delle due sfide stagionali contro l'Udinese nello scorso campionato. Oltre al gol nel precedente 3-0 all'Olimpico, ha anche realizzato su rigore il gol decisivo per la vittoria della Roma nella più recente (2-1, 26 gennaio 2025 al Bluenergy Stadium). La squadra friulana potrebbe diventare il suo bersaglio preferito in assoluto nel campionato italiano.

16:55

Roma-Udinese, come vederla in tv e streaming

16:51

Zaniolo è il grande ex della sfida. Il ricordo di Mourinho e della Conference

16:49

Roma, precedenti incoraggianti contro l'Udinese

I precedenti sorridono ai giallorossi: la Roma ha vinto ben 14 delle ultime 16 sfide casalinghe contro l'Udinese in Serie A. L'ultimo precedente risale al 22 settembre 2024, con vittoria della Roma per 3-0 con le reti di Dovbyk, Dybala e Baldanzi.

16:47

Roma-Udinese, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Gollini, Vasquez, Ghilardi, Ziolkowski, Rensch, Tsimikas, Pisilli, El Aynaoui, Baldanzi, El Shaarawy.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic.

A disposizione: Sava, Padelli, Palma, Goglichidze, Zemura, Zarraga, Lovric, Piotrowski, Zanoli, Rui Modesto, Gueye, Bravo, Bayo, Davis.

16:45

Roma-Udinese, Gasperini sfida Runjaic all'Olimpico

Giallorossi e bianconeri si sfidano nell'11ª giornata di campionato: Gasperini a caccia di punti importanti per restare tra le prime in classifica, occhi puntati sull'ex Zaniolo.

Stadio Olimpico - Roma