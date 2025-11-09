Roma-Udinese diretta Serie A: segui il match dallo stadio Olimpico LIVE
La Roma di Gian Piero Gasperini ospita l'Udinese di Kosta Runjaic allo Stadio Olimpico per l'11ª giornata di Serie A. Dopo la vittoria in Europa League contro i Rangers, i giallorossi vogliono ripartire anche in campionato, dove sono reduci dal ko contro il Milan ma vincendo possono scavalcaregli stessi rossoneri e il Napoli (ko a Bologna) e volare in vetta alla classifica. Di fronte a loro ci saranno i bianconeri friulani, in un ottimo momento dopo la vittoria sull'Atalanta: riflettori puntati su Nicolò Zaniolo, il grande ex di questa sfida e protagonista di un grande avvio di stagione. Fischio d'inizio alle ore 18: segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
18:33
32' - Nervi tesi tra Hermoso e Zaniolo
Scintille tra Hermoso e Zaniolo, protagonisti di un acceso duello fin qui all'interno della partita. Qualche parola di troppo tra i due e l'arbitro li redarguisce entrambi.
18:31
30' - Palo della Roma: il destro di Cristante sul legno
Roma vicinissima al vantaggio: dopo una palla strappata da Pellegrini a Zanoli e poi servita a Dovbyk, l'ucraino va al tiro ma viene murato e ci prova allora Cristante, la cui conclusione viene però respinta dal palo.
18:29
28' - Primo giallo del match: ammonito Cristante
Primo giallo del match: ammonito il romanista Cristante per un fallo su Karlstrom, centrocampista svedese dell'Udinese.
18:27
26' - Occasione per l'Udinese con Atta
Grande occasione per l'Udinese: su un lancio lungo la difesa della Roma si fa trovare scoperta e va in fuga Atta, che arriva davanti a Svilar e poi calcia a lato.
18:24
23' - Anche Pellegrini ci prova di testa: palla a lato
Ancora Roma all'attacco: stavolta è Soulé a prendere iniziativa sulla destra e a crossare nell'area dell'Udinese dove Pellegrini colpisce la palla di testa, spedendola però a lato.
18:21
20' - Roma vicina al gol con Celik: palo sfiorato di testa
Roma vicina al gol: cross di Wesley dalla sinistra e colpo di testa di Celik, che sfiora il palo.
18:20
19' - Pochi brividi in questo avvio di match
Pochi i brividi in questo avvio di match all'Olimpico, dove la Roma prova a fare la partita contro un'Udinese che si difende però compatta e pronta a ripartire.
18:14
13' - Doppio tentativo a vuoto per Koné
Insiste la Roma: mischia in area friulana e prova a risolverla Koné che ci prova due volte di destro, che prima viene murato e poi facilita la parata al portiere Okoye con una seconda conclusione troppo debole e centrale.
18:11
10' - Cross 'velenoso' di Soulé, Okoye respinge
La Roma ora attacca con più insistenza: cross 'velenoso' di Soulé dalla destra ma il portiere ospite Okoye è bravo a respingere la palla in tuffo con i pugni.
18:07
6' - La Roma ci prova su calcio da fermo: l'Udinese si difende bene
La Roma ci prova su calcio da punizione: Pellegrini scodella la palla in area, sponda di Hermoso ma la difesa dell'Udinese è ben posizionata e libera l'area.
18:02
1' - Iniziata Roma-Udinese
Iniziata la sfida tra Roma e Udinese all'Olimpico: a muovere per primi il pallone i bianconeri di Runjaic con l'ex di giornata Zaniolo, fischiato dai tifosi di casa.
17:57
Giannini, Nela e Rizzitelli sotto la Sud. Tra poco via alla sfida
Squadre schierate al centro del campo: tutto pronto all'Olimpico per la sfida tra Roma e Udinese, tra poco il via alla partita. Prima c'è stato il saluto sotto la Curva Sud dei grandi ex Nela, Giannini e Rizzitelli.
17:50
La Roma gioca per tornare in testa alla classifica
La sconfitta a sopresa del Napoli dà una grande chance alla Roma, che vincendo tornerebbe da sola in testa in attesa dell'Inter (impegnata contro la Lazio). La classifica della Serie A.
17:47
Roma-Udinese, la preview del match
Numeri e statistiche sul match tra Roma e Udinese.
17:43
Nani: "Zaniolo un bravissimo ragazzo, è straordinario"
Le parole di Gianluca Nani, ds dell’Udinese, nel pre-partita: "Oggi incontriamo una squadra forte, giochiamo in uno stadio che è un Colosseo, una partita di indice molto alto. Le qualità di Zaniolo le conosciato, forse il successo è arrivato troppo presto e comporta a fare errori. Abbiamo speso del tempo con lui, abbiamo parlato e io per come l’ho conosciuto posso dire che è un bravissimo ragazzo. Si sta comportando in maniera straordinaria con tutti e potrebbe essere importante per noi e tutti”.
17:38
Zaniolo, ecco come verrà accolto dai tifosi della Roma
Dopo la sfrenata esultanza con l'Atalanta, c'è attesa per la reazione dell'Olimpico a Zaniolo da avversario, per la terza volta in carriera, stavolta con la maglia dell'Udinese. LEGGI TUTTO
17:30
Gasperini: "Napoli ko? La Serie A è diventata molto difficile"
"Siamo alla fine di questo miniciclo, sarebbe importante chiuderlo nel modo migliore. Abbiamo forza ed entusiasmo per cercare di fare punti. Loro hanno dei valori fisici e tecnici, il campionato italiano è diventato molto difficile ed equilibrato: contro l'Udinese servirà una grande partita. La sconfitta del Napoli? La Roma deve fare il suo percorso. Il Bologna è tra le primissime del campionato, questo risultato conferma la difficoltà della Serie A". Queste le parole di Gian Piero Gasperini nel pre-partita.
17:27
Koné: "Devo continuare così. Dybala? Abbiamo giocatori con tantissimo talento"
"Io sempre in campo? È molto importante il lavoro quotidiano e quello dello staff, devo continuare così e migliorare ogni giorno. Dybala? Ci dispiace ma chiaramente abbiamo giocatori con tantissimo talento. La nostra forza e fortuna è averne tanti che possono giocare in quella posizione". Queste le parole di Koné nel pre-partita.
17:23
Roma in campo, applausi e cori dei tifosi
Si scalda lo stadio: la Roma entra in campo per il riscaldamento tra i cori e gli applausi dei tifosi.
17:17
La super difesa della Roma sfida l'Udinese
Quella tra Roma e Udinese sarà la sfida tra la terza miglior difesa dei Big-5 tornei europei in corso (i giallorossi hanno subito cinque gol, meglio solo il Bayern Monaco con quattro e l'Arsenal con tre) e una delle peggiori difese della Serie A, con i bianconeri che hanno incassato ben 15 reti.
17:13
Pellegrini-Soulé convince Gasperini: cambia la Roma
Con l'infortunio di Dybala, Gasperini punterà ancora sulla coppia Pellegrini-Soulé, pronti a prendersi la trequarti della Roma in questo momento di difficoltà numerica offensiva. LEGGI TUTTO
17:06
Runjaic risponde a Gasperini: la formazione ufficiale
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Kosta Runjaic
17:01
Roma, la formazione ufficiale di Gasperini
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gian Piero Gasperini
17:00
Dovbyk si scatena contro l'Udinese: il dato
Dovbyk è andato a segno in ciascuna delle due sfide stagionali contro l'Udinese nello scorso campionato. Oltre al gol nel precedente 3-0 all'Olimpico, ha anche realizzato su rigore il gol decisivo per la vittoria della Roma nella più recente (2-1, 26 gennaio 2025 al Bluenergy Stadium). La squadra friulana potrebbe diventare il suo bersaglio preferito in assoluto nel campionato italiano.
16:55
Roma-Udinese, come vederla in tv e streaming
Tutte le informazioni sulla sfida tra Roma e Udinese, su come vederla in diretta tv o streaming. LEGGI QUI
16:51
Zaniolo è il grande ex della sfida. Il ricordo di Mourinho e della Conference
Nicolò Zaniolo tornerà per la terza volta da avversario all'Olimpico. Tra l'esultanza con l'Atalanta e il trionfo in Conference con Mourinho, l'ex giallorossi si è raccontato ai microfoni della Serie A. LEGGI QUI
16:49
Roma, precedenti incoraggianti contro l'Udinese
I precedenti sorridono ai giallorossi: la Roma ha vinto ben 14 delle ultime 16 sfide casalinghe contro l'Udinese in Serie A. L'ultimo precedente risale al 22 settembre 2024, con vittoria della Roma per 3-0 con le reti di Dovbyk, Dybala e Baldanzi.
16:47
Roma-Udinese, le probabili formazioni
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Gollini, Vasquez, Ghilardi, Ziolkowski, Rensch, Tsimikas, Pisilli, El Aynaoui, Baldanzi, El Shaarawy.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic.
A disposizione: Sava, Padelli, Palma, Goglichidze, Zemura, Zarraga, Lovric, Piotrowski, Zanoli, Rui Modesto, Gueye, Bravo, Bayo, Davis.
16:45
Roma-Udinese, Gasperini sfida Runjaic all'Olimpico
Giallorossi e bianconeri si sfidano nell'11ª giornata di campionato: Gasperini a caccia di punti importanti per restare tra le prime in classifica, occhi puntati sull'ex Zaniolo.