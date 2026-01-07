Tensione mercato Roma diretta: incontro tra Gasperini e Friedkin, aggiornamenti e trattative LIVE

Dopo la vittoria in trasferta sul Lecce , arriva un giorno fondamentale per la Roma e il suo mercato di gennaio . Nelle prossime ore è infatti atteso un incontro tra Gian Piero Gasperini e Ryan Friedkin : segui la diretta della giornata con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it .

11:56

Bove tratta la risoluzione con la Roma: l'obiettivo è giocare ancora all'estero

In Italia non è possibile giocare con il defibrillatore: il centrocampista cerca una nuova avventura lontano dallo stivale

11:41

Trattativa per il rinnovo di Nardin

La Roma è in trattativa per il rinnovo di Federico Nardin, difensore classe 2007.

11:16

La Roma si allena nel pomeriggio

Dopo la vittoria di Lecce e il silenzio stampa di Gasperini, la Roma si allenerà nel pomeriggio a Trigoria.

11:01

Contatti continui tra la dirigenza e Gasperini

Ryan Friedkin è a Roma dal 5 gennaio, ancora da capire se nell'incontro di ogg ci sarà anche Dan Friedkin. Nel frattempo ci sono contatti continui tra la dirigenza e Gasperini, in attesa dell'incontro di oggi.

10:45

Gasperini e la tensione sul mercato della Roma: perché non ha parlato dopo Lecce, tutti i motivi

Il tecnico, che aspetta rinforzi in attacco e novità su Raspadori e Zirkzee, è rimasto in silenzio al termine della partita di campionato vinta in Puglia

10:30

Un quarto alle tre

Il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio

10:15

Roma, perché Gasperini non è felice e perché i gol di Ferguson e Dovbyk non devono ingannare nessuno

Il commento al momento dei giallorossi dopo il successo di Lecce e il nervosismo del tecnico sul mercato

9:59

Stallo Raspadori, ansia Zirkzee e spunta Oosterwolde: il difficile mercato della Roma che non riesce a decollare

Il centrale del Fenerbahçe completerebbe il reparto. Per l'Atletico Jack è out, ma Simeone lo terrebbe

9:45

Il silenzio di Gasperini è un allarme per la Roma: l'allenatore è insoddisfatto, oggi incontro con Friedkin

Non ha commentato la vittoria di Lecce: ora il confronto con la società. La mancata presenza in tv una scelta per evitare spaccature pubbliche

