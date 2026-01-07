Tensione mercato Roma diretta: incontro tra Gasperini e Friedkin, aggiornamenti e trattative LIVE
Dopo la vittoria in trasferta sul Lecce, arriva un giorno fondamentale per la Roma e il suo mercato di gennaio. Nelle prossime ore è infatti atteso un incontro tra Gian Piero Gasperini e Ryan Friedkin: segui la diretta della giornata con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.
11:56
Bove tratta la risoluzione con la Roma: l'obiettivo è giocare ancora all'estero
In Italia non è possibile giocare con il defibrillatore: il centrocampista cerca una nuova avventura lontano dallo stivale, LEGGI QUI!
11:41
Trattativa per il rinnovo di Nardin
La Roma è in trattativa per il rinnovo di Federico Nardin, difensore classe 2007.
11:16
La Roma si allena nel pomeriggio
Dopo la vittoria di Lecce e il silenzio stampa di Gasperini, la Roma si allenerà nel pomeriggio a Trigoria.
11:01
Contatti continui tra la dirigenza e Gasperini
Ryan Friedkin è a Roma dal 5 gennaio, ancora da capire se nell'incontro di ogg ci sarà anche Dan Friedkin. Nel frattempo ci sono contatti continui tra la dirigenza e Gasperini, in attesa dell'incontro di oggi.
10:45
Gasperini e la tensione sul mercato della Roma: perché non ha parlato dopo Lecce, tutti i motivi
Il tecnico, che aspetta rinforzi in attacco e novità su Raspadori e Zirkzee, è rimasto in silenzio al termine della partita di campionato vinta in Puglia: I DETTAGLI!
10:30
Un quarto alle tre
Il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio, LEGGI QUI!
10:15
Roma, perché Gasperini non è felice e perché i gol di Ferguson e Dovbyk non devono ingannare nessuno
Il commento al momento dei giallorossi dopo il successo di Lecce e il nervosismo del tecnico sul mercato: LEGGI QUI!
9:59
Stallo Raspadori, ansia Zirkzee e spunta Oosterwolde: il difficile mercato della Roma che non riesce a decollare
Il centrale del Fenerbahçe completerebbe il reparto. Per l’Atletico Jack è out, ma Simeone lo terrebbe: LEGGI QUI!
9:45
Il silenzio di Gasperini è un allarme per la Roma: l'allenatore è insoddisfatto, oggi incontro con Friedkin
Non ha commentato la vittoria di Lecce: ora il confronto con la società. La mancata presenza in tv una scelta per evitare spaccature pubbliche: LEGGI QUI!
Roma