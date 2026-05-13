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mercoledì 13 maggio 2026
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La fine è nota?

La rivisitazione della stagione della Lazio fatta da un festicista della banda del '74
1 min
TagsLaziocoppa italia
Lazio

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E poi siamo arrivati alla fine. Ci siamo arrivati cercando un nuovo inizio. Non l’abbiamo trovato e forse non lo troveremo proprio come nelle scorse settimane, allo Stadio Olimpico, con le tende di plastica bianche malinconicamente abbassate davanti ai bar, era un’ipotesi, come ogni sospiro abbia spirato intorn

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