Diretta Conte al Napoli: si tratta a oltranza. Notizie e aggiornamenti LIVE

Gian Piero Gasperini, il profilo più gradito di De Laurentiis per la panchina del Napoli, ha deciso di rimanere all'Atalanta dopo l'incontro con il presidente Percassi. Una decisione già comunicata al presidente e al nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna, che ora faranno all-in su Antonio Conte: tutti gli aggiornamenti in tempo reale.