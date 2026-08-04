Allegri scatena le punte: arriva anche Lukaku

Dopo un anno trascorso ad attendere invano un uomo-gol, Allegri ha ritrovato i centravanti: Rasmus Hojlund e Lorenzo Lucca . Due più uno: domani a Castel di Sangro arriverà anche Romelu Lukaku , ma il Napoli e l'agente aspettano offerte. Con ordine. E via a raccontare la storia del momento: in attesa di scatenarli in partita, magari già domani nell'amichevole contro l' Osasuna , Max sta oleando gli ingranaggi delle punte a disposizione. Ras e Lorenzo . In questi giorni protagonisti di una full immersion con il tecnico al Patini : posizionamento, movimenti, dai e vai, verticalizzazioni, conclusioni. Una volta, due, dieci e poi ancora. A lezione da un maestro di tecnica, la base di un calcio sempre più fisico che Allegri , bontà sua, non ha mai dimenticato.

Ma la lettura dell'enciclopedia degli attaccanti va divisa in tre tomi. Uno, il primo, è interamente dedicato a Hojlund , il frontman di un reparto che già nella stagione precedente è risultato strettamente dipendente dai suoi gol e dal suo moto perpetuo. Con Conte , soprattutto dopo il passaggio al 3-4-2-1, agiva molto spalle alla porta, ma Allegri sta insistendo sul gioco in verticale sin dalle prime battute a Dimaro e ciò significa che Rasmus potrebbe sfruttare maggiormente le sue grandi capacità nell'attacco dello spazio. Max , guarda caso, lo avrebbe già voluto al Milan nell'estate 2025, salvo poi ritrovarselo contro con la maglia del Napoli . Il destino ha messo ogni cosa al suo posto, e ora non resta che dare ancora più valore al capitale umano biondo pagato complessivamente 50 milioni di euro tra prestito e riscatto (6+44).

Napoli, i giocatori in bilico

E ancora: Lorenzo Lucca, appena rientrato dai sei mesi in prestito al Nottingham Forest e in questo momento il vero vice di Ras, la prima alternativa con asterisco, se vogliamo. E sia chiaro, la precisazione non vuole essere una mancanza di rispetto: finora la sua esperienza tinta d'azzurro non è stata esaltante - e neanche i sei mesi in Premier -, e così il ds Manna ha spiegato chiaramente come stanno le cose. Cronaca testuale: il club crede in lui, è convinto delle sue doti ed è disposto ad aspettarlo, ma la fiducia ha un tempo. Lucca questa volta dovrà farselo bastare per dimostrare di aver compiuto quello step fondamentale che significherebbe consacrazione.

Napoli, il punto sul mercato in uscita

Da domani, intanto, a Castel di Sangro ci sarà anche Lukaku. Arriverà con De Bruyne dopo aver concluso il suo periodo di ferie, trascorso come sempre in Turchia con la famiglia e un preparatore che l'ha aiutato a smaltire un po' di tossine post Mondiale, in vista dell'inizio della preparazione.

E alle porte di una nuova avventura: il Napoli e l'agente hanno convenuto di interrompere il rapporto a un anno dalla scadenza del contratto - da 11 milioni lordi di stipendio - e stanno lavorando per trovare una soluzione che faccia tutti felici. La valutazione è compresa tra i 12 e i 15 milioni: s'è fatto avanti il Trabzonspor ma Big Rom, per il momento, non ha preso la proposta in considerazione.