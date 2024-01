De Rossi alla Roma diretta: segui la giornata LIVE

TRIGORIA - È iniziata la nuova era in casa Roma firmata Daniele De Rossi. Ieri una giornata frenetica e storica, tutta consumata in poche ore. L'addio di Mourinho, la contestazione dei tifosi, la scelta caduta sull'ex centrocampista. DDR ha passato la notte a Trigoria, si è immediatamente immerso nell'ambiente Roma che conosce benissimo. Oggi la sua seconda giornata da tecnico della Roma.

11:06

Il futuro di Mourinho: ecco le possibili destinazioni

L'addio alla Roma e un futuro tutto da scrivere. Ci sono due possibili opzioni per lo Special One: l’Ittihad di Benzema e l’Al-Nassr di Ronaldo le due idee saudite. Ma occhio anche alla Premier League. Qui tutti i dettagli.

10:51

L'addio di Mourinho in lacrime

Due anni e mezzo, un trofeo, un’altra finale e i sold out: l’eredità di José è nell’amore dei tifosi che non lo hanno mai lasciato solo. Le ultime su Mourinho.

10:34

Il messaggio di Bruno Conti per Mourinho e De Rossi

"Caro José in questi due anni e mezzo, hai riportato un trofeo in bacheca, emozioni, e tanto entusiasmo a noi tifosi Romanisti". Inizia così il messaggio di Bruno Conti per Mourinho. E non solo: l'ex centrocampista giallorosso ha regalato belle parole anche per De Rossi. Qui tutti i dettagli.

10:18

Il sogno del ritorno di Francesco Totti

Con De Rossi allenatore ora è possibile anche il ritorno di Totti nell'organigramma societario. Francesco andò via ai tempi di Pallotta, prendendo altre strade, ma il richiamo delle origini è rimasto forte. Tutta la situazione Totti leggila qui.

10:09

De Rossi e il primo discorso alla squadra

La firma, l'annuncio e subito in campo. Immediato primo allenamento per De Rossi, che ha parlato anche alla squadra. Qui i dettagli del discorso ai giocatori.

10:06

Il retroscena su Mourinho e il problema spogliatoio

L'addio di Mourinho e il retroscena sui problemi con la squadra. Smalling e non solo: c'è una lista di calciatori con cui il rapporto non era più idilliaco. Qui tutti i dettagli.

9:59

Roma, il primo vero giorno di De Rossi allenatore

La giornata di ieri è stata una delle più importanti e frenetiche della storia della Roma. L'addio di Mourinho, l'arrivo di De Rossi e il primo allenamento diretto dall'ex centrocampista. In poche ore la rivoluzione. E oggi sarà il primo vero giorno da tecnico per DDR.

