Roma nuovo allenatore diretta, ultime news e aggiornamenti. Giornata LIVE

9:38

Totti e la crisi della Roma, Francesco mette like

Francesco Totti mette "like" a un post di Rosella Sensi su Instagram. L'ex presidentessa della Roma aveva espresso tutta la sua amarezza per il momento della Roma: LEGGI QUI tutti i dettagli

9:26

Roma nuovo allenatore, i Friedkin orientati verso uno straniero?

I Friedkin sarebbero orientati verso un nome straniero. Si tratta di indiscrezioni, al momento il club giallorosso è in totale silenzio

9:07

Allegri a San Siro, i tifosi sognano

Max Allegri ieri era a San Siro per Inter-Napoli. Un'immagine che ha ricordato quella di Juric a Parma a vedere l'Udinese, prima squadra affrontata da tecnico della Roma. In questo momento l'ex Juve è nettamente il preferito dei romanisti per la panchina dopo il possibile (ma pare non per i Friedkin) ritorno di De Rossi

8:57

Mancini alla Roma, le parole della figlia

In un'intervista al Corriere della Sera Camilla Mancini, figlia di Roberto, parla così del momento del padre dopo l'Arabia: "È una persona molto forte, a volte sembra quasi indistruttibile. Anche in passato, quando certe esperienze finivano, gli dicevo che ero comunque fiera di lui e che il suo cammino sarebbe stato luminoso. Lo reputo un uomo coraggioso, semplicemente tutto ha un inizio e una fine. Purtroppo, o per fortuna". QUI L'ARTICOLO COMPLETO

8:43

Roma, caccia anche al nuovo Ceo

Caccia anche al nuovo Ceo. Oltre all'allenatore, i Friedkin sono chiamati a ricostruire la società con un uomo forte a Trigoria fin da subito. LEGGI QUI tutti i possibili nomi

8:43

Roma, che inizio per il nuovo allenatore

Chiunque sia, avrà un compito complicatissimo: il nuovo allenatore della Roma debutterà con tre partite durissime: Napoli e Tottenham in trasferta e Atalanta all'Olimpico

8:31

Nuovo allenatore Roma, chi decide

In questo momento sembra che la scelta sarà fatta esclusivamente da Dan e Ryan Friedkin, non dal ds Ghisolfi. A Trigoria non ci sono giocatori, ma era previsto vista la sosta delle nazionali. Non è stata ancora fissata una data per la ripresa, non essendoci una guida tecnica

8:19

Cosa è successo tra Juric e la squadra

Che tra Ivan Juric e lo spogliatoio non fosse mai scattato il feeling tecnico era abbastanza evidente mentre a livello umano, nonostante le discussioni, le cose non erano così negative. QUI il viaggio e il racconto dello spogliatoio di Trigoria

8:04

Roma, i nomi per la panchina

La dirigenza lavora su alcuni nomi. C’è la sosta del campionato, dunque la decisione può aspettare qualche ora in più. I profili: da Allegri a Mancini passando per un ritorno di Rudi Garcia. Qui per saperne di più.

8:02

L'esonero di Juric

Il ko contro il Bologna per 3-2 ha praticamente sancito l'esonero di Ivan Juric. Dopo appena 39 minuti dal triplice fischio all'Olimpico ecco il comunicato ufficiale. Qui tutti i dettagli.

8:00

La Roma sceglie il nuovo allenatore

Addio Juric, ora si sceglie il nuovo allenatore. Sono ore concitate a Trigoria. Oltre al tecnico mancano anche il Ceo e il direttore generale. “Posso assicurare che la proprietà sta lavorando per sistemare l’organigramma a ogni livello”, le parole di Ghisolfi. I tifosi aspettano.