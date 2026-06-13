Nazionale, Mondiali, Atalanta e Milan: le ultimissime

Roberto Mancini lascia ufficialmente il Qatar , salutando i tifosi dell' Al Sadd attraverso un video pubblicato sui suoi canali social ufficiali. Ora Mancini è libero e può diventare il prossimo ct della Nazionale , pur avendo provato a dribblare l'argomento nelle ultime settimane .

Dopo il debutto tra Canada e Bosnia, si giocava ancora per il gruppo B, che avrebbe potuto essere quello dell'Italia. Al Levi's Stadium di Santa Clara aumentano i rimpianti per i sogni azzurri, perché il livello è quello che è, con la Svizzera che non va oltre il pari contro il Qatar, che inchioda gli elvetici sull'1-1, firmando il suo primo, storico, punto in una fase finale del Mondiale.

Ederson - United, ci siamo. Dopo la partita con il Marocco, il centrocampista brasiliano sosterrà le visite mediche a New York per con il Manchester e a quel punto potrà legarsi definitivamente al club inglese. Un affare da cifre importantissime: 45 milioni all’Atalanta, accordo chiuso da quasi un mese per bruciare l’Atletico Madrid, mancano solo gli ultimi passaggi formali.

Ralf Rangnick rinnova con la Federazione austriaca fino a giugno 2028. Niente Milan per l'attuale commissario tecnico della nazionale, che ha scelto di declinare la proposta economica del club rossonero, complice l'ingombrante presenza di Zlatan Ibrahimovic in società.