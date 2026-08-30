Roma, Fiorentina, Chelsea e Atletico Madrid: le ultimissime

De Roon è atterrato a Fiumicino, pronto per iniziare la sua nuova avventura a Roma. Sorridente, almeno qui. Il programma per lui è chiaro: visite, firma e poi sarà ufficialmente romanista. Ironia della sorte, la prima partita all'Olimpico, in programma sabato 5 settembre, sarà proprio Roma - Atalanta.

Reduce dalla pesante sconfitta al Franchi contro il Frosinone (0-3), la Fiorentina si consola con una nuova operazione di mercato in entrata: è ufficiale l'arrivo dal Torino di Njie.

Esame Brighton superato a pieni voti per il Chelsea di Xabi Alonso, che dopo il successo al debutto contro il Fulham e la vittoria in Carabao sul Luton Town, trova il terzo successo consecutivo e contro una rivale di livello, che veniva da quattro scontri diretti vinti contro i Blues. A Stamford Bridge finisce 4-3 dopo un match al di là del risultato finale dominato dai padroni di casa.

Al Sanchez Pizjuan, quello che doveva essere un big-match da seguire nel pomeriggio, diventa invece una mera formalità, con l'Atletico Madrid che impiega poco più di mezzora a sbarazzarsi del Siviglia, grazie alla doppietta di Baena a cavallo del raddoppio di Lookman. Un successo che proietta, momentaneamente, i colchoneros in vetta alla Liga.