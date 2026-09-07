Inter, Fiorentina, Serie B e F1: le ultimissime
Chivu perde una pedina fondamentale prima del debutto in Champions in League dell'Inter. Dimarco, infatti, non è partito in direzione Spagna e quindi salterà la super sfida contro il Real Madrid. Ha prevalso la prudenza perché il terzino sta decisamente meglio, ma difficilmente sarebbe sceso in campo contro la squadra degli ex Mourinho e Dumfries.
La Fiorentina riparte da Paolo Vanoli. Il tecnico, che aveva chiuso la stagione sulla panchina dei viola, tornerà a guidare il club toscano, dopo l'esonero di Fabio Grosso, ufficializzato dalla società dopo il terzo ko consecutivo in campionato.
Andrea Belotti si prepara a diventare un nuovo calciatore del Modena. All'indomani della sconfitta interna con l'Avellino di Alessandro Nesta, arrivata nonostante una prestazione positiva dei gialli, il club emiliano sta definendo l'acquisto a parametro zero del "Gallo", reduce da un'esperienza agrodolce con la maglia del Cagliari. Attualmente svincolato, l'ex capitano del Torino è pronto a ripartire dalla Serie B.
Mentre il mondo delle quattro ruote gira intono al trionfo di Antonelli a Monza, c'è da registrare un nuovo capitolo giudiziario per l'ex patron della Formula 1. Bernie Ecclestone, 95 anni, infatti, è stato fermato dalla polizia portoghese all'aerodromo di Tires, nei pressi di Cascais (Lisbona), dopo essere atterrato con il proprio jet privato. A far scattare l'arresto durante un controllo di routine sarebbe stata la presenza a bordo di un fucile da caccia non dichiarato.
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