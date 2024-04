Berrettini eliminato, diretta Montecarlo: vince Kecmanovic in due set LIVE

MONTECARLO (FRANCESE) - Si chiude subito l'avventura di Matteo Berrettini all'Atp di Montecarlo, terzo Masters 1000 della stagione in programma nel Principato dal 7 aprile fino a domenica 14. Il tennista romano è stato battuto nel primo turno dal serbo Miomir Kecmanovic, n. 50 del ranking mondiale. Ora tocca a Lorenzo Musetti , impegnato nel secondo turno contro il francese Arthur Fils . Segui la diretta del match

16:32

Berrettini, tanti errori contro Kecmanovic

Tanti errori non forzati da parte dell'azzurro, ben 16 contro gli 8 di Kecmanovic.

16:23

Alcaraz si ritira, Sonego ripescato!

Intanto è arrivata una notizia a sorpresa: Alcaraz è costretto al ritiro, con Sonego che viene ripescato nel tabellone al suo posto. LEGGI TUTTO

16:11

Berrettini, la stanchezza e le condizioni del terreno

Sconfitta dura per l'azzurro, che lascia il campo scusandosi con il pubblico. Un mix di stanchezza, dovuta al recente torneo vinto a Marrakech, e delle scarse condizioni del terreno, con la terra resa pesante dalla pioggia, ha contribuito all'eliminazione subito all'esordio.

16:01

Kecmanovic vince, Berrettini eliminato!

Si chiude subito l'avventura di Berrettini a Montecarlo, vince Kecmanovic con un pesante 6-3, 6-1. Tanta stanchezza per il tennista romano, reduce dal trionfo a Marrakech, che si è ritrovato contro il serbo in grandissima forma.

15:58

Reazione Berrettini: 1-5

Primo game del romano in questo secondo set. Ora serve Kecmanovic per il match.

15:53

Berrettini lotta: 0-5

Continua a lottare l'azzurro, ma Kecmanovic conferma anche il secondo break ed è ora ad un passo dalla vittoria.

15:47

Kecmanovic fa ancora break: 0-4

Situazione complicatissima per Berrettini, con Kecmanovic che trova il secondo break e mette una seria ipoteca sul match.

15:42

Berrettini fatica: 0-3

Tanta stanchezza per l'azzurro, che non riesce a trovare il contro break e va sotto nel punteggio. In questa fase domina Kecmanovic.

15:38

Berrettini crolla: 0-2

Subito break di Kecmanovic, con il tennista romano che annulla due palle break ma crolla alla terza, con un rovescio in lungo linea che porta avanti il serbo.

15:31

Kecmanovic tiene il servizio: 0-1

Altro ace del serbo (il quarto del match) che tiene il servizio e si porta subito avanti nel secondo set.

15:26

Kecmanovic vince il primo set

Terzo break del serbo, che ringrazia un altro dritto in rete di Berrettini e chiude il primo set sul punteggio di 6-3. Si fa dura ora per l'azzurro, costretto a rimontare.

15:22

Kecmanovic si difende: 3-5

Berrettini porta il game ai vantaggi, ma il serbo si difende e tiene il servizio, allungando nel punteggio.

15:15

Berrettini reagisce: 3-4

Buon turno in servizio per il romano, che trova il primo ace e accorcia le distanze. Serve un break per rimontare.

15:13

Kecmanovic conferma il break: 2-4

Ottimo game del serbo, con servizio a zero per confermare il break e il vantaggio.

15:09

Break Kecmanovic: 2-3

Altro brutto errore di Berrettini, che manda il dritto fuori e subisce un altro break. Bisogna rimontare di nuovo.

15:04

Reazione Berrettini: contro break!

Reazione immediata di Berrettini, che trova subito il contro break che ristabilisce la parità.

14:58

Break Kecmanovic: 1-2

Prima un doppio fallo e poi un dritto sulla rete: Berrettini regala un break a Kecmanovic, che ora si porta avanti.

14:55

Kecmanovic risponde: 1-1

Tiene il servizio anche il serbo, avvio equilibrato e punteggio ora in parità.

14:52

Berrettini tiene il servizio: 1-0

Buon turno in battuta per il romano, che tiene il servizio e si porta avanti.

14:47

Si comincia: Berrettini al servizio

Inizia la sfida tra Berrettini e Kecmanovic. Il tennista romano comincia al servizio, il serbo risponde.

14:42

Berrettini e Kecmanovic in campo

Scendono in campo i due sfidanti: dopo la lunga pioggia della mattinata e il match tra De Minaur e Wawrinka, è finalmente il momento del loro match.

14:40

Berrettini-Kecmanovic: i precedenti

Questa tra Berrettini e Kecmanovic sarà la seconda sfida in carriera. C'è un solo precedente e risale ad Indian Wells 2022, con vittoria del serbo.

14:33

Sinner sfiderà Korda: tutti i dettagli

Intanto si è scoperto il nome dello sfidante al debutto di Jannik Sinner. Si tratta dello statunitense Sebastian Korda, che ha battuto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Ecco tutti i dettagli sulla sfida. LEGGI TUTTO

14:26

Termina De Minaur-Wawrinka: tocca a Berrettini

Si libera il Court Rainier III, con De Minaur che chiude velocemente il secondo set e batte Wawrinka (6-3, 6-0). Ora spazio a Berrettini e Kecmanovic.

14:18

Berrettini e Fognini agli Internazionali d'Italia

È arrivato intanto l'annuncio della presenza di Berrettini e Fognini agli Internazionali d'Italia grazie a due wildcard. LEGGI TUTTO

14:13

Berrettini aspetta per il debutto a Montecarlo

Il tennista romano, fresco vincitore dell'Atp di Marrakech, farà il suo debutto contro Kecmanovic. Deve aspettare però la fine della sfida tra De Minaur e Wawrinka, attualmente al secondo set.

14:08

Berrettini contro Kecmanovic, come vederla in tv

Matteo Berrettini è pronto a scendere in campo contro Kecmanovic, nel primo turno del torneo di Montecarlo. Ecco tutte le info per seguire la sfida. LEGGI TUTTO

